Que la Conca no s’aturi

JORDI SOLÀ, President de TIC Anoia

Tots recordarem aquest 2020 com un any de grans reptes, marcat per la pandèmia de la covid-19 i la crisi sanitària, econòmica i social que està suposant. A l’Anoia es van viure precisament els primers compassos d’aquesta situació extrema, amb el tancament perimetral de la Conca d’Òdena. Però malgrat que el món s’ha alentit, no s’ha aturat del tot, tampoc a la comarca.

Un dels exemples més recents és el projecte de l’Àrea 5G Penedès, presentat a Igualada, que ha impulsat la Generalitat de Catalunya i en el qual TICAnoia ha col·laborat al costat del Mobile World Capital Barcelona, la Fundació i2CAT, Neàpolis, Telefónica, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments d’Igualada i de Vilanova i la Geltrú. L’acció conjunta a l’Àrea 5G Penedès servirà perquè indústria, societat civil, administracions i món acadèmic puguin treballar en solucions integrades que permetin dinamitzar el territori.

Per recuperar-nos d’aquesta crisi queda molt camí per fer i no ens podem quedar quiets. Per garantir una Conca amb oportunitats de futur hem de sumar esforços. I és per això que actualment TICAnoia està col·laborant en projectes en què hem unit forces amb diferents agents del territori. Per exemple, per donar resposta a les necessitats dels centres sociosanitaris de la Conca durant el confinament va néixer MALLA, impulsada conjuntament amb disseny=igualada. També estem treballant perquè la Conca disposi d’un espai de referència en el qual les empreses innovadores puguin teixir aliances i transformar el territori en un pol d’atracció de talent tecnològic.

Un altre exemple és l’Aliança per la Conca, nascuda precisament arran del confinament de la Conca d’Òdena i que busca traçar estratègies comunes i necessàries entre els àmbits públic i privat de la zona, que ajudin a l’impuls socioeconòmic de la mateixa. Aquest desembre TICAnoia ha participat a un grup de treball de l’Aliança que ha permès recollir propostes per tirar endavant actuacions concretes per a la promoció del territori, a través dels recursos dels quals disposem: el pla de xoc que ha posat en marxa el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, adreçat a territoris especialment afectats per les restriccions derivades de la covid-19; el Next Generation EU, d’Europa a la teva empresa, dirigida a informar i aglutinar projectes que puguin optar als fons europeus extraordinaris que la Comissió Europea ha aprovat per impulsar i reactivar l’economia; o el projecte Treball, Talent i Tecnologia (TTT) que vol promoure la millora de competències del talent local i el creixement econòmic i sostenible del teixit empresarial a través de la tecnologia, de la mà de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i els agents del territori el treball digne. I una altra de les eines amb què compta la Conca d’Òdena és el Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO).

El passat juliol TICAnoia va participar als debats del procés participatiu que va servir per donar a conèixer la iniciativa. I n’hem volgut formar part perquè a l’Anoia ens cal aprofitar totes les oportunitats de què puguem disposar per donar suport a la consolidació del teixit empresarial que ja existeix i desenvolupar noves activitats empresarials. D’una banda servirà per atraure empreses de gran format a la comarca, i de l’altra, servirà per a la creació llocs de treball, acompanyat d’un pla de xoc i de polítiques actives d’ocupació. És una gran oportunitat per definir la Conca del futur que, des del nostre punt de vista, ha de lluitar per esdevenir referent en sectors innovadors que garanteixin un creixement professional i personal a les properes generacions.