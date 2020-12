Òdena inverteix prop de 21.000 euros en la millora de camins

L’Ajuntament d’Òdena ha invertit 20.692,75 euros en millorar prop de 15 quilòmetres de camins del municipi mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa sectorial de millora de camins.

Les actuacions han servit per reperfilar els vorals de tot el camí de Cal Sabater, del de Cal Senador a la zona Rubió, el de les Casetes des de Cal Mercader fins a l’Espelt, i el camí entre el Pont de la O i les Casetes. També s’han fet reparacions en diverses zones d’aquestes vies, sobretot als camins de Cal Sabater i de les Casetes. A banda, també s’han arreglat 4 quilòmetres de trams en mal estat d’altres camins com el de Can Soler o el de les Vinyes.

El Programa sectorial de millora de camins municipals de la Diputació de Barcelona forma part de la primera fase del Pla de Xoc per a la reactivació econòmica i social de la demarcació i està adreçat a municipis de menys de 20.000 habitants. L’objectiu del pla és contribuir al sosteniment de les despeses derivades de la realització d’obres de millora dels camins municipals d’ús públic per part dels ajuntaments. Per aquest any vinent 2021 ja s’està treballant per definir les millores en nous camins del municipi.