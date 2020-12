La Comissió Organitzadora de la Cavalcada dels Reis d’Igualada ha anunciat que s’emetrà un programa especial de la Nit de Reis, que començarà a les 8 del vespre, i s’emetrà simultàniament a través del canal de Youtube dels Reis d’Igualada (www.youtube.com/user/reisdigualada) i també pel canal de televisió, Canal Taronja Anoia.

També hi ha la confirmació que Ses Majestats seran rebuts per l’alcalde de la ciutat, Marc Castells i per la consellera de cultura, Àngels Ponsa.

En acabar el programa es llençaran coets des de diversos punts de la ciutat, que il·luminaran el cel d’Igualada. Tot seguit sonaran les notes de l’himne 5 de Gener (himne dels Reis d’Igualada), i també les de l’himne del Patge Faruk. A partir d’aquest moment començarà el repartiment més màgic que mai hi ha hagut a Igualada. Tot i que els patges no pugin a les llars, els regals i obsequis que la mainada han demanat en les seves cartes es faran visibles a les cases de la nostra ciutat. Quan soni la música, serà el moment que els regals “apareixeran” en algun racó de les cases…

Des de la Comissió expliquen que “convidem i animem a tothom a connectar-se per seguir des de l’inici fins al final aquest magnífic programa especial”. Així doncs, es confirma que no hi haurà Cavalcada i que, seguint totes les normatives publicades per Procicat, no es farà cap repartiment amb patges a les llars d’Igualada.

Per a més informació consulteu la pàgina oficial dels Reis d’Igualada: www.reisdigualada.cat