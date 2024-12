Quan arriben els Patges Reials a l’Anoia i quan recullen la carta als Reis? Totes les dates clau

Els darrers dies de desembre i els primers de gener són sinònims de l’inici de les Festes de Reis a la comarca de l’Anoia. Des de fa molts anys, els emissaris reials s’avancen a Melcior, Gaspar i Baltasar per rebre les cartes dels nens i nenes dels municipis. Consulta els dies clau i els horaris de les arribades dels patges i patgesses, així com els dies de recollida de la carta als reis. Alguns municipis de la comarca, com Calaf, ja s’han avançat i han recollit les cartes dels més petits de cada casa.

El Patge Faruk, el primer emissari reial destacat que va arribar a la comarca, segueix sent el referent per a molts dels municipis de l’Anoia. Amb els anys, molts nens i nenes de la comarca han pogut conèixer nous emissaris: el Patge Makalí de Vilanova del Camí, Viu-Viu de Masquefa, Txelín d’Hostalets, Hammend de Montbui, Kama-Lú a Capellades, Jafsin i Fahem a Òdena, Alí-Huck a Tous. En els darrers anys, també han pogut conèixer els nomes de Patgesses com la Halima de Capellades, Fara i Mina al Bruc, Nur a Castellolí, Salima a Jorba, Wutinah a Òdena o Farah a Vallbona.

Igualada: el Patge Faruk, fidel a la tradició

ARRIBADA

Data: 28/12/2024

28/12/2024 Horari: A partir de les 18h

A partir de les 18h Lloc: Poliesportiu de Les Comes

El Patge Faruk i la seva comitiva arribaran puntualment demà dissabte a Igualada. A les 20:00 h, el Patge Faruk farà la seva entrada triomfal a la pista d’hoquei acompanyat de desenes de patges i portant els Llibres Blanc i Negre. Info i entrades.

RECOLLIDA DE CARTES

Data: 01/01/2025

01/01/2025 Horari: 10:30h – 14:30h

10:30h – 14:30h Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu

El Bruc: Les patgesses Fara i Mina rebran les cartes dels infants

RECOLLIDA DE CARTES

Data: 29/12/2024

29/12/2024 Horari: 17:30h (El Bruc), 19h (Montserrat Parc)

17:30h (El Bruc), 19h (Montserrat Parc) Lloc: Teatre Mateu Claramunt Casal Familiar, Casal Montserrat Parc

Teatre Mateu Claramunt Casal Familiar, Casal Montserrat Parc Més informació.

Calaf: els patges van recollir les cartes el dia de Sant Esteve

Enguany, els patges reials Farik, Farak, Faruk van arribar en tren al municipi el 26 de desembre. Els emissaris reials van ser rebuts a l’estació de tren sobre les 17.10h. Al Casal de Calaf es va realitzar la recollida de cartes.

Capellades: els patges Kama-lú i Halima recolliran les cartes l’1 de gener, el mateix dia en què arriben al municipi

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 01/01/2025

01/01/2025 Horari: 18h

18h Lloc: Plaça Catalunya

El dia 1 de gener els nens i nenes de Capellades podran portar la Carta als Reis a la plaça Catalunya, ambientada per l’ocasió, a partir de les 6 de la tarda. Més informació.

Castellolí: el Patge Reial Faruk i l’Ambaixadora Reial Nur arriben l’1 de gener

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 01/01/2025

01/01/2025 Horari: 18h

18h Lloc: La Brillante

La Brillante Més informació

Prèviament a l’arribada dels patges, hi haurà l’espectacle infantil gratuït La Sal dels Mars.

Hostalets de Pierola: el patge Txelín recollirà les cartes aquest diumenge

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 29/12/2024

29/12/2024 Horari: 18h

18h Lloc: Carpa Pista Poliesportiva

Carpa Pista Poliesportiva Més informació

Jorba: la Patgessa Salima arriba diumenge al matí

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 29/12/2024

29/12/2024 Horari: 11:30h

11:30h Lloc: Sala Unió Joventut Jorbenca

Sala Unió Joventut Jorbenca Més informació

Abans de l’arribada de la patgessa, a les 10:30h, hi haurà un taller per fer fanalets reials. Preu: 1€.

La Llacuna: el Patge Faruk arriba el primer dia de l’any

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 01/01/2025

01/01/2025 Horari: 13h

13h Lloc: De la Carretera d’Igualada fins a la Plaça Major (Església)

De la Carretera d’Igualada fins a la Plaça Major (Església) Més informació

Masquefa: el Patge Viu-Viu visitarà Masquefa i La Beguda durant el cap de setmana

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 28/12/2024 (Masquefa), 29/12/2024 (La Beguda)

28/12/2024 (Masquefa), 29/12/2024 (La Beguda) Horari: 18:30h (28/12), 18h (29/12)

18:30h (28/12), 18h (29/12) Lloc: Pavelló Municipal (Masquefa), Envelat (La Beguda)

Pavelló Municipal (Masquefa), Envelat (La Beguda) Més informació

Montmaneu: el Patge Faruk va recollir les cartes el dia de Sant Esteve

El Patge Faruk va arribar a Montmaneu el passat 26 de desembre per recollir les cartes dels nens i nenes del municipi. A les 18:30h, l’emissari reial va fer acte de presència al municipi.

Òdena: la Patgessa Wutinah i els Patges Jafsin i Fahem arriben l’1 de gener

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 01/01/2025

01/01/2025 Horari: 18h

18h Lloc: Pavelló Municipal Mestre Vila Vell

Pavelló Municipal Mestre Vila Vell Més informació

Piera: els emissaris reials arriben el diumenge

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 29/12/2024

29/12/2024 Horari: 12h – 14h

12h – 14h Lloc: Nau de Cal Sanahuja

Nau de Cal Sanahuja Més informació

La Pobla de Claramunt: el Patge Faruk arriba diumenge al matí

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 29/12/2024

29/12/2024 Horari: 11h

11h Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal

Ateneu Gumersind Bisbal Més informació

Prèviament, se celebrarà l’espectacle infantil Gresca Nadalenca i se sortejarà una panera.

Prats de Rei: el Patge Faruk va recollir les cartes el dia de Sant Esteve

El Patge Faruk va arribar a Prats de Rei el passat 26 de desembre per recollir les cartes dels nens i nenes del municipi. A les 13h, l’emissari reial va fer acte de presència al municipi, a la Sala 1 d’Octubre de La Cooperativa.

Rubió: el Patge Makari arriba el 2 de gener

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 02/01/2025

02/01/2025 Horari: 11h

11h Lloc: Local Social Pla de Rubió

Local Social Pla de Rubió Més informació

Sant Martí de Tous: el Patge Alí-Huck recollirà les cartes el primer dia de l’any

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 01/01/2025

01/01/2025 Horari: 18h

18h Lloc: Casal

Casal Més informació

Sant Martí Sesgueioles: el Patge Faruk va recollir les cartes el dia de Sant Esteve

El Patge Faruk va arribar a Sant Martí Sesgueioles el passat 26 de desembre per recollir les cartes dels nens i nenes del municipi. A les 18:30h, l’emissari reial va fer acte de presència al municipi, al Centre Polivalent Josep M. Torras Cao – La Fàbrica.

Montbui: el Patge Hammend i la Patgessa Alika ja fa dies que volten pel nucli urbà; el Patge Faruk arriba diumenge al nucli antic

Els patges reials Hammend i Alika van arribar el passat 21 de desembre al Nucli Urbà, on van ser rebuts al complex Mont-Àgora. Diumenge recolliran les cartes dels nens i nenes.

RECOLLIDA DE CARTES (Nucli Urbà)

Data: 29/12/2024

29/12/2024 Horari: 10h-14h

10h-14h Lloc: Sala Gran Mont-Àgora

Sala Gran Mont-Àgora Més informació

Al Nucli Antic, el Patge Faruk arribarà el proper diumenge per la tarda i aprofitarà per recollir les cartes dels més petits.

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES (Nucli Antic)

Data: 29/12/2024

29/12/2024 Horari: 11:30h

11:30h Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu

Ateneu Cultural i Recreatiu Més informació

La Torre: dates clau i horaris de tots els nuclis

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES (La Torre de Claramunt)

Data: 27/12/2024

27/12/2024 Horari: 18h

18h Lloc: Pavelló d’Esports de Vinçó

Pavelló d’Esports de Vinçó Més informació

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES (Pinedes de l’Armengol)

Data: 28/12/2024

28/12/2024 Horari: 13h

13h Lloc: Centre Social Font de l’Armengol

Centre Social Font de l’Armengol Més informació

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES (Vilanova d’Espoia)

Data: 28/12/2024

28/12/2024 Horari: 18h

18h Lloc: Centre Recreatiu de Vilanova d’Espoia

Centre Recreatiu de Vilanova d’Espoia Més informació

Vallbona d’Anoia: el Patge Faruk i la Patgessa Farah arriben dissabte

ARRIBADA I RECOLLIDA DE CARTES

Data: 28/12/2024

28/12/2024 Horari: 18h

18h Lloc: Poliesportiu

Poliesportiu Més informació

Vilanova del Camí: el Patge Makalí arriba dissabte

ARRIBADA

Data: 28/12/2024

28/12/2024 Horari: A partir de les 17:30h

A partir de les 17:30h Lloc: Can Papasseit

Can Papasseit Més informació

RECOLLIDA DE CARTES