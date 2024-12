Un poble abandonat de l’Anoia convertit en la residència d’una cantant catalana: l’insòlit projecte que podria canviar Albarells per sempre

Albarells, un petit nucli deshabitat de 14 cases que pertany al municipi d’Argençola, a l’Anoia, podria tenir un futur ben diferent al seu estat actual en poc més d’un any. Segons ha pogut confirmar La Veu de l’Anoia, una coneguda immobiliària francesa especialitzada en grans propietaris VIP – personatges famosos o els anomenats “mega rics”, com aquells que han canviat en pocs anys el mapa de propietats a l’illa d’Eivïssa – ha contactat amb les diferents propietats de les cases – 13 de les 14 en estat de ruïna – per procedir a la seva adquisició. La futura propietària dels terrenys podria ser una cantant catalana, reconeguda internacionalment, que fa pocs mesos ha deixat de viure en una propietat a la veïna comarca del Bages, propietat de la seva exparella, un altre conegut artista de Puerto Rico.

Connectar les 13 cases entre elles per crear una mansió gegant, amb estudi de gravació inclòs

L’artista estaria ara interessada en comprar i restaurar les 13 cases deshabitades del nucli amb l’objectiu de transformar-lo en una residència. “És una gran admiradora del treball que Dalí va fer a la seva casa de Port-Lligat, on el pintor va anar comprant petits magatzems de pescadors per interconnectar-los i fer-se la seva pròpia casa”, expliquen fonts d’una de les propietats. Un dels habitatges estaria destinat exclusivament a servir com a estudi de gravació. S’aprofitaria un gran espai destinat a antics estables, que ara s’haurà de refer gairebé de forma completa. A més, les fonts consultades expliquen que l’estudi no només seria exclusiu per a l’artista, sinó que funcionaria en règim de lloguer per a d’altres productors que així ho desitgessin.

Segons ha pogut saber La Veu de l’Anoia, el principal motiu de l’interès d’aquesta artista per Albarells és el seu entorn natural. “A l’hora de compondre, necessita allunyar-se del caos de Miami i Barcelona, i buscava un lloc tranquil i ben connectat”, expliquen les mateixes fonts.

Albarells està a tan sols 5 minuts del nucli de Porquerisses, que connecta directament amb l’antiga N-II i l’autovia A-2. Les fonts consultades insisteixen en què “més enllà de la reconstrucció dels habitatges, l’impacte sobre l’indret serà mínim. Només s’asfaltaria el camí d’accés”. També expliquen que “vol seguir un procés de restauració respectant el patrimoni existent i seguint l’estètica d’aquest, sense incloure elements que distorsionin l’estètica de les cases”.

Reforma “Milionària”

El cost de la reforma de les 13 cases – algunes de les quals només conserven la base – es calcula en més de 6 milions d’euros, incloent l’asfaltatge del camí d’accés i l’alta del servei d’aigua, que s’ha de crear des de zero. Sembla que el fet d’utilitzar els edificis amb un objectiu residencial no xocaria amb la normativa urbanística actual, que preveu usos residencials i agrícoles. “Ens han comentat que no tindria problema per tot el que sigui F*cking Money Man“, afirmen.

Gestions paral·leles amb el Bisbat de Vic per aconseguir l’església del poble

Fonts consultades per La Veu de l’Anoia asseguren que des de la immobiliària també s’estan realitzant gestions amb el Bisbat de Vic, actual propietari de l’església de Sant Martí d’Albarells, per incloure el temple religiós dins de l’operació. “Sabem que en la seva obra ha fet moltes referències a Déu, però desconeixem la intenció final sobre l’ús que vulgui donar al temple”, expliquen les fonts consultades per aquest diari.

L’església de Sant Martí d’Albarells data del Segle XI, segons queda detallat a la web de Patrimoni de la Diputació de Barcelona. L’actual temple, però es de finals del segle XVI, on s’edificà l’actual estructura sense conservar res de l’original. Al 1615 s’acabà el temple. El retaule que hi havia al seu interior, era de 1400, dedicat a Sant Antoni, i obra de Lluís de Borrassà. Després de la Guerra Civil va patir desperfectes, però sembla que fou restaurada. A mitjans del Segle XX, el seu ús va decaure, al mateix temps que ho feia la població d’Albarells. Actualment, el temple està en ruïnes.

Una immobiliària francesa especialitzada

L’empresa Inventions VIP que està gestionant l’operació porta anys treballant en compravendes com aquesta. La seva seu, originalment al Carrer dels Innocents de Montpeller, ara es troba a les anomenades Illes des Invents, a la Polinèsia Francesa. El seu fundador, Gérome Esbrôma no ha volgut fer declaracions a aquest mitjà.