Poble Actiu presenta el seu projecte de reforma del Passeig a peu de carrer

Fa unes setmanes, la candidatura municipalista Poble Actiu va presentar una reforma del Passeig Verdaguer que consisteix en donar prioritat als vianants i ciclistes, amb una visió de millora de la seguretat i la sostenibilitat en la mobilitat per aquesta gran artèria d’Igualada. Per això, la proposta contempla passar els carrils bici a l’exterior de la zona peatonal, un a cada sentit de circulació, segregat tant de la calçada com de la vorera. Per això, quedaria un sol carril de circulació i aparcament en cada sentit de circulació. La proposta contempla també la incorporació de jocs i bancs al mig de la zona peatonal, per assegurar que fomenti la interacció social i no sigui només un espai de pas, i reemplaçar el paviment per un antilliscant per evitar els continus accidents quan hi ha pluges. Finalment, la proposta contempla limitar a 30 la velocitat als carrils de circulació motoritzada.

Parades al carrer

La proposta va ser explicada per integrants de la formació el passat dissabte, tot mostrant una simulació de com seria i repartint uns díptics amb la informació sobre els canvis a realitzar. Des de la formació expliquen que durant tota la tarda molts ciutadans es van interessar per la proposta i van reclamar a la formació que fes el possible perquè aquesta tirés endavant. Per això, els regidors de la formació informen que “estudiarem com forçar al govern a tirar endavant aquesta acció des de l’oposició”. Tanmateix, conscients del poc interès pel govern actual, afirmen que esperen aconseguir guanyar les properes eleccions del maig de 2023 per assegurar-ne el desenvolupament sense renunciar a tots els aspectes de seguretat i sostenibilitat que contempla la proposta. Finalment, la formació afirma que “seguirem treballant incansablement per canviar el model de mobilitat d’Igualada, millorant les infraestructures per a la mobilitat en bicicleta i assegurant un transport públic de qualitat”.