Poble Actiu posa sobre la taula la seva proposta de reforma integral del Passeig Verdaguer

Poble Actiu ha presentat en roda de premsa una proposta de reforma integral per definir el Passeig Verdaguer que es vol pels propers 20 anys. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha exposat que creuen que la reforma és necessària perquè el Passeig Verdaguer “ha deixat de ser un espai on passejar de forma segura per culpa de la velocitat dels cotxes i dels patinets, així com la no segregació de bicis i patinets en carrils més segregats de la vorera”. Carles ha culpat el govern Castells de fer “actuacions mínimes” per garantir la seguretat, com la col·locació de plaques de cautxú o de radars per alertar de la velocitat de forma temporal, però que “no s’aborda el problema de fons del Passeig que és la velocitat a la que circulen els cotxes i la manca de carrils bici segregats, que és on haurien de circular els patinets”.

La proposta de Poble Actiu planteja una reforma integral per reduir els carrils de vehicles privats, crear un carril bici en cada sentit de circulació i augmentar les voreres a les dues bandes del Passeig amb l’objectiu de “recuperar el Passeig Verdaguer com a espai comunitari”. La candidatura municipalista considera que la proposta planteja “la Igualada que volem pels propers 20 anys” i que s’ha fet apostant per una mobilitat més sostenible i segura, prioritzant els espais per vianants, ciclistes i pel transport públic abans que el vehicle motoritzat privat.

Passar de “ser una autopista a ser un carrer”

Poble Actiu considera que s’ha de reduir l’espai que ocupen els vehicles al Passeig Verdaguer i, per això, plantegen una reforma integral del Passeig Verdaguer que impliqui passar de “vuit carrils per a cotxes” com és actualment, a la nova proposta d’“un carril de circulació de cotxe per sentit, un carril d’aparcament i un carril bici”. Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, ha destacat que “el Passeig Verdaguer ha de passar de ser una autopista de quatre carrils per cotxes a ser un carrer on passejar de forma segura”.

La nova proposta pel Passeig Verdaguer implicaria que per cada sentit de circulació hi hauria un carril de circulació per vehicles amb una velocitat limitada a 30 km/h, un carril d’aparcament de vehicles, respectant l’actual distribució de zones blaves, destinat també als autobusos, a contenidors de deixalles i aparcaments de càrrega i descàrrega i un carril bici en calçada, segregat de vehicles i vianants, per on circulin bicicletes i patinets.

Instal·lació de jocs, bancs i substitució del paviment

La part central del Passeig Verdaguer també canviaria substancialment amb la proposta de Poble Actiu, que planteja quatre canvis: la substitució del paviment, la instal·lació de jocs, la instal·lació de bancs i la retirada del carril bici. El primer canvi que es planteja és la instal·lació d’un paviment de rajoles antilliscant per substituir les actuals rajoles que asseguren que provoquen moltes caigudes en dies de pluja. El segon canvi seria la instal·lació de jocs al centre del Passeig per crear petits parcs infantils on les famílies puguin trobar-se i que “resolgui la manca d’espais de jocs que té el Passeig Verdaguer en diferents trams”.

El tercer canvi és la instal·lació de bancs en format semicercle perquè esdevingui un punt de trobada, especialment per la gent més gran, i que no només hi hagi bancs en format lineal com fins ara. El quart canvi és retirar el carril bicicleta de la part central del Passeig per “evitar els problemes que han generat la convivència entre els vianants i les bicicletes i els patinets que circulen a una velocitat excessiva i que han produït forces accidents en els darrers anys”. Els canvis que es plantegen des de Poble Actiu han de permetre que el Passeig Verdaguer sigui “un espai on convisquin diferents usos per totes les edats i que, alhora, permeti seguir sent un espai per les fires, com la fira d’antiguitats, la fira de Reis o la fira multisectorial, entre d’altres”.