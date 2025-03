Pilar de Millan Soriano, nova jutgessa de Pau de Calaf

Aquest dilluns 24 de març l’Ajuntament de Calaf va celebrar una nova sessió plenària ordinària. El primer punt que es va aprovar, amb l’abstenció de l’oposició, va ser una modificació de crèdit per valor de 5.624,07€ del fons de contingència que es destinarà al manteniment d’ascensors i a la compra d’un programa informàtic de gestió econòmica. Seguidament, amb l’abstenció de Junts per Catalunya i el suport de SUMEM, es va aprovar la complementació de les baixes per incapacitat temporal del personal de l’Ajuntament en un 100% de les seves retribucions, mentre el treballador/a es trobi en règim de pagament delegat i amb efectes retroactius des de l’1 de març de 2025.

Per unanimitat, també es van aprovar els següents tres punts de l’ordre del dia, que proposaven: la cessió de domini gratuïta del Centre d’Atenció Primària de Calaf al Servei Català de la Salut, en aplicació del conveni signat entre ambdues parts històricament; la bonificació de l’IBI al Casino de Calaf de l’exercici 2024 i la sol·licitud de pròrroga per al 2026 del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de Centre de dia.

En aquest Ple, es portava a votació el nomenament de Pilar de Millan Soriano com a nova jutgessa de Pau titular de Calaf. Per la seva part, Ana Maria Bellot i Ramon Biosca Giralt, van ser proposats com a primer i segon substitut. En aquest cas, l’acord va ser pres per unanimitat dels tres grups de govern, tot i que el segon tinent d’alcalde, Jordi Biosca i Pou, va fer un vot particular en contra.

Finalment, també es va aprovar nomenar Gemma Puig Vilaseca com a secretària suplent del Jutjat de Pau. Per acabar la part resolutiva del Ple, es van presentar tres mocions. La primera, aprovada per unanimitat, reclamava prendre mesures urgents per garantir una xarxa de Rodalies de Catalunya de qualitat. Entre d’altres, demanava concretar el traspàs integral de la xarxa, assumir el dèficit d’inversions que l’estat té acumulat, millorar l’accessibilitat, etc. La segona moció, també aprovada per unanimitat, demanava integrar el servei de tren de Rodalies Renfe que cobreix el trajecte de Manresa a Calaf a la xarxa tarifària de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per no haver de pagar suplement i evitar problemes amb l’adquisició de bitllets.

Finalment, es va votar una tercera moció, presentada conjuntament pels dos grups de l’oposició, que demanava garantir el compliment de la normativa vigent en l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, s’exigia al govern a utilitzar el procediment de concurrència competitiva per a la concessió de totes les subvencions garantint així, la publicació de la convocatòria i la redacció d’unes bases reguladores. La moció, es va desestimar amb els vots en contra de Junts per Calaf i, en aquest sentit, el regidor de Cultura, Vicenç Sugrañes, va explicar que l’Ajuntament compleix rigorosament amb la llei de subvencions però que Calaf, al ser un municipi petit, opta per la concessió directa a través d’un conveni. A més, va explicar que de l’altra forma, amb tot el procés burocràtic que implica, enguany suposaria a la majoria d’entitats fer les activitats prèviament i no cobrar fins a final d’any i totes menys una, ja havien demanat signar conveni. Tot i això, es va comprometre a estudiar-ho de cara als propers anys.