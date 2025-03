Dissabte ventós: Quinze incidències a la comarca pel vent

El fort vent d’aquest dissabte ja està deixant les primeres incidències a la comarca de l’Anoia. Hi ha activada l’alerta de Protecció Civil dels plans d’emergències Ventcat i Procicat, i l’Anoia està aquest matí en perill moderat per vent; segons el portal Meteocat, a la tarda ja no hi ha perill a la comarca

Segons fonts de Bombers, en el que portem de dissabte s’han rebut 15 avisos a l’Anoia, la majoria per caigudes d’arbres, caiguda de cablejat i planxes a punt de caure. Capellades és el municipi que porta més alertes de moment, amb 3 avisos, un per un arbre caigut i dos cables elèctrics. D’Igualada, Jorba, Vilanova del Camí i Piera els Bombers han rebut 2 avisos per municipi; a Igualada per una placa d’una teulada a punt de caure i l’altre per un arbre caigut; a Jorba els avisos han estat per un arbre caigut i per un senyal de trànsit a punt de caure a l’A2; a Vilanova del Camí per un arbre caigut i per una planxa a punt de caure. Els avisos de Piera han estat per una planxa de ferro en perill de caure i per un cable elèctric caigut.

Finalment, a Calaf, els Hostalets de Pierola, la Llacuna i la Torre de Claramunt hi ha hagut un avís per municipi: per sanejament d’una façana a Calaf, i per un arbre caigut als altres tres municipis.