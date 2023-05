Pedro Sánchez convoca per sorpresa les eleccions espanyoles per al 23 de juliol

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat per sorpresa aquest dilluns que el seu executiu celebrarà un Consell de Ministres per dissoldre les Corts i convocar unes eleccions generals que se celebraran el 23 de juliol. Segons Sánchez, el resultat de les eleccions del 28-M, on el PSOE ha perdut gran part del seu poder territorial i el PP s’ha imposat en nombre de vots, exigeixen “una clarificació sobre la voluntat dels espanyols, les polítiques del govern espanyol i les forces polítiques que han de liderar aquesta fase”. “El millor és que els espanyols prenguin la paraula”, ha sentenciat.

Compartir