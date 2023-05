Junts i PSC guanyen en vots a l’Anoia; Esquerra s’imposa en regidors

Les eleccions municipals d’aquest diumenge deixen múltiples lectures per als partits polítics de la comarca. La primera, el descens de la participació respecte l’any 2019, que ha passat del 66% de fa quatre anys al 57% de les eleccions d’aquest 28 de maig. Això sí, en aquestes eleccions, la participació a l’Anoia (57%) ha estat dos punts per sobre de la mitjana de Catalunya (55%).

Junts i PSC guanyen en vots

Pel que fa al número de vots totals a l’Anoia, Junts ha estat la força guanyadora, amb 13.359 vots, seguits de molt a prop pel PSC, que n’ha sumat 13.100. A l’Anoia, Esquerra ha seguit la mateixa tendència que a la resta de Catalunya i s’ha desinflat, sumant 11.630 vots, 3.700 menys que en les eleccions del 2019, quan va ser la primera força de la comarca amb 15.378 vots. Junts també ha perdut vots, 1.800 respecte fa quatre anys, però tot i això passa de la segona a la primera posició en vots totals a l’Anoia. En canvi, el PSC es queda pràcticament amb el mateix número de vots, que li permeten passar a ser la segona força, molt a prop de Junts.

Per la seva banda, la CUP torna a aconseguir més de 3.000 vots i preocupa la irrupció de l’extremadreta, representada per VOX, que ha aconseguit 2.588 vots a l’Anoia. En canvi, Ciutadans, que el 2019 va obtenir pràcticament 3.000 vots, aquest diumenge no va arribar als 500.

Esquerra s’imposa en municipis més petits i guanya en número de regidors

Tot i la davallada en vots, Esquerra Republicana torna a guanyar en número de regidors a la comarca. De fet manté pràcticament els mateixos que tenia fa quatre anys, quan en van ser 112, mentre que aquest 2023 n’ha aconseguit 111.

En canvi és sorprenent que tot i passar a ser la primera força de la comarca, Junts perd regidors respecte les anteriors eleccions municipals. L’any 2019 en va aconseguir 86 i aquest 28 de maig en va sumar 72. Els regidors que perden els juntaires passen al PSC, que passa dels 48 de fa quatre anys als 56 actuals.

A més, destaquen els 11 regidors que ha sumat Ara Montbui, consolidant el projecte de govern iniciat ara fa quatre anys. Ara Copons suma els 7 regidors del seu municipi al ser l’única força que s’hi presentava. La CUP manté els 11 regidors que ja va aconseguir fa quatre anys, aconseguint repetir la victòria a Vallbona d’Anoia.

Finalment, VOX passa de no tenir representació a sumar 6 regidors, mentre que Ciutadans desapareix del mapa i perd els 5 regidors que tenia fins ara.

Junts i PSC, amb molts números de repetir govern al Consell Comarcal

El resultat de les eleccions municipals també determina la composició del Consell Comarcal. Respecte el 2019, Esquerra perd un conseller i passa dels 11 als 10, mentre que Junts es manté amb 10 consellers i el PSC en guanya un, passant dels 8 als 9. La CUP i Ara Montbui mantenen els consellers que ja tenien, 2 i 1, respectivament, i el representant que va obtenir Ciutadans el 2019 passa a ser de VOX aquest 2023.

Amb aquests resultats, tot fa pensar que es repetirà el pacte entre Junts i PSC al Consell Comarcal i només caldrà veure amb quina fórmula ho fan. Els darrers quatre anys la presidència del Consell ha estat en mans de l'alcalde de Masquefa, Xavier Boquete.