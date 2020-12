Castells i Pallerols (PDeCAT), reclamen infraestructures per a l’Anoia Sud

La comarca de l’Anoia estarà representada a les llistes del Parlament del Pdecat, per l’Alcalde d’Igualada Marc Castells, fent tiquet electoral al capdavant amb Àngels Chacón. També els acompanyen a la llista, en Rafael Galvan, cap de llista al Bruc i la segona tinenta d’Alcalde de Piera, Anna Pallerols. Els tres candidats, faran valer els seus valors territorials, representant la comarca de l’Anoia i la Vegueria del Penedès.



En una compareixença duta a terme a Piera, Castells ha posat l’accent en la força municipalista que té el PDeCAT, que compta amb 200 alcaldes i això, permet que la candidatura pel 14F sigui una garantia per als municipis. En aquest sentit, Marc Castells, com a número 3 a la llista d’Àngels Chacón al Parlament pel 14F, ha reclamat per a l’Anoia Sud, “una aposta per part de la Generalitat en seguretat ciutadana, demanant la implantació d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Piera”. L’evolució de població que ha patit aquest zona ens els últims anys i la dispersió geogràfica, deguda al nombre d’urbanitzacions que conformen els termes municipals de la zona, requereix d’aquest cos de policia per poder donar a la població el nivell de seguretat i convivència que necessita per l’alt quilometratge de carrers i vies públiques.

La candidata Pallerols, s’ha presentat a la premsa posant en valor “l’oportunitat que serà per a la comarca tenir una presència tan important a les llistes del Parlament” . Anna Pallerols, va començar en política l’any 2011, donant suport a les llistes municipals de Piera. Des d’aleshores ha estat vinculada a la política municipal. L’any 2019, com a número dos de la candidatura de Josep Llopart, va entrar al govern com a regidora i segona tinenta d’alcalde.

També els ha acompanyat a la roda de premsa, el nou alcalde de Piera, en Josep Llopart, qui ha deixat clar que “des de Piera seguirem treballant perquè el projecte de la variant de Piera de la B224 que ha d’unir Vallbona amb Martorell sigui una realitat” . Un projecte fortament demanat i reclamat, que ha de permetre evitar que el flux de trànsit passi pel nucli de Piera, vorejant la població, al mateix temps que milloraria la seguretat d’aquesta via, anul·lant el pas de vehicles per un punt d’alta sinistralitat.

Per tancar la roda de premsa, Castells ha deixat clar que “des de l’Anoia, treballarem al costat de la candidata a la presidència de la Generalitat, Àngels Chacón, perquè PDeCAT sigui representat amb força al Parlament i tornar a tenir un país fort, amb idees clares i sense perdre mai les conviccions de fer un país independent. Un país amb oportunitats de futur i el benestar social que es mereix”.