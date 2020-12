Òdena a Fons i Fem Òdena aposten pel polígon al voltant de l’aeròdrom

Els grups municipals d’Òdena a Fons i Fem Òdena es van presentar en les eleccions del maig del 2019 amb el compromís de treballar per un desenvolupament econòmic del municipi que no inclogués l’àmbit de Can Morera i el Pla dels Ametllers, que fins el moment, el Departament de Territori estava estudiant com a una gran zona de desenvolupament industrial.

Després d’un any, i a l’espera de les conclusions del procés participatiu realitzat en el marc del Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena (PDUAECO), ambdós grups defensen la no inclusió d’aquest àmbit en els àmbits d’estudi per a la propera redacció del document d’aprovació inicial, sent tan sols l’àmbit de l’aeròdrom l’únic que afectaria al municipi d’Òdena.

En aquest sentit, ambdós forces creuen que un desenvolupament moderat al voltant de la zona de l’aeròdrom pot ser una oportunitat de dotar de valor aquell equipament i de generar noves activitats econòmiques al territori. Els grups municipals entenen que l’àmbit de l’Aeròdrom ha de mantenir i prioritzar el caràcter de “Parc Aeronàutic” previst en el PDUCO vigent, amb l’aposta d’esdevenir una instal·lació singular de país. Afirmen que “estem davant de noves oportunitats d’activitat econòmica com els canvis de concepte, per exemple, amb l’e-mobilitat -que tot indica ens arribaran en els pròxims anys i/o dècades-“.

També la tecnologia de drons o la mobilitat aero-terrestre elèctrica podria esdevenir una revolució i l’aeròdrom, a escassos dos quilometres del Parc Motor de Castellolí, té molt potencial per poder esdevenir un Parc Tecnològic d’aquesta nova e-mobilitat, comenten. De fet, aquesta és una de les línies de desenvolupament econòmic en les quals ja s’està treballant, alhora que també s’està elaborant el Pla Director Urbanístic Aeroportuari.

D’altra banda, ambdós forces municipals també defensen que el desenvolupament a la zona de l’aeròdrom s’ha de produir de manera molt pautada, apostant per una reordenació de la zona, amb una previsió de creixement al voltant de la pista, mantenint les activitats agrícoles i de ramaderia més pròximes a l’àmbit, així com també la xarxa de camins existents, sent una zona d’oci i esbarjo dins l’entorn natural. Així, afirmen que “el creixement ha de ser sota de demanda i de forma ordenada, apostant per seguir la línia d’hangars existents, i com s’indicava anteriorment, per una indústria d’alt valor afegit del món tecnològic, aeroportuari, de mobilitat, entre d’altres, i lligada a iniciatives formatives en el món laboral”.

Finalment, doncs, Òdena a Fons i Fem Òdena esperen que la proposta que ha de presentar Territori pel que fa al desenvolupament econòmic al municipi es basi seguint uns criteris urbanístics de taca d’oli, apostant per una instal·lació ja existent, amb criteris de sostenibilitat i mediambientals demandants per la societat i no incloent les hectàrees proposades a la zona de Can Morera i el Pla dels Ametllers.