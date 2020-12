La situació a la UCI de l’Hospital, la millor del darrer mes

L’Hospital d’Igualada ha fet públics, com cada dimecres, les dades de pacients de coronavirus al centre. I de tota la informació, la que més en destaca és el descens de pacients que estan ingressats a la Unitat de Cures Intensives amb coronavirus. Així, aquest dimarts només hi havia una persona amb Covid-19 a la UCI, per un total de 7 pacients ingressats en aquesta unitat.

Per altra banda, els ingressats totals per coronavirus segueixen estables al voltant dels 25. Aquest dimarts n’eren 23, però en les darreres tres setmanes no s’ha superat cap dia els 30 pacients ingressats amb coronavirus.

La dada negativa d’aquesta setmana segueix sent el número de defuncions. En els darrers set dies han mort 3 persones per coronavirus a l’Hospital d’Igualada i ja en suma 154 des de l’inici de la pandèmia al març.