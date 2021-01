Nou servei d’atenció social en barris de Vilanova del Camí

L’Ajuntament de Vilanova del Camí començarà a oferir novament en breu un servei d’atenció a domicili al veïnat del Nucli Antic i Camp del Rei. S’adreça a les persones grans que més ho necessiten i amb pocs recursos econòmics per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. Encara es poden fer sol·licituds per optar a aquest servei a través del departament de Serveis Personals.

Les persones que es poden beneficiar d’aquest recurs han d’estar empadronades al municipi i viure en la zona del Nucli Antic o el Camp del Rei. Poden ser persones grans amb pocs recursos econòmics i amb dificultat per a realitzar determinades activitats de la vida diària; persones amb diversitat funcional; persones amb problemes crònics de salut o persones dependents per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. També se’n poden beneficiar les persones cuidadores amb risc de claudicació per sobrecàrrega familiar.

Bàsicament el servei consisteix en l’atenció o auxili a la llar: fer la compra, preparar els àpats, ordre, manteniment i neteja a fons del domicili…

En cas d’estar interessats/des en rebre aquest servei, podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Serveis Socials Tel. 93 805 44 11 (extensió número 2).

El servei s’oferirà en funció de la disponibilitat que hi hagi en el moment de fer la demanda.

