El municipi de Carme ja té fibra òptica d’Iguana

Iguana ha enllestit el desplegament de la seva pròpia xarxa de fibra òptica a Carme i Les Esplugues de Carme on ofereix connexió a Internet d’alta qualitat amb un servei de proximitat.

A Carme, com a la resta de municipis on l’operador amb seu a l’Anoia hi té desplegada la seva pròpia xarxa de fibra òptica, Iguana ofereix l’ample de banda més elevat de la comarca amb fins a 1 Gbps de descàrrega i 300 Mbps de pujada per a particulars a preus d’allò més competitius. És tracta doncs, d’un ample de banda d’alta qualitat amb un servei de proximitat, quelcom necessari en els temps que corren. Sobre qualsevol connexió a Internet s’hi pot afegir telefonia fixa, línies de telefonia mòbil o televisió, així com serveis específics per a empreses.

Els carmetans i carmetanes que ho desitgin ja poden demanar l’alta a través de la pàgina web www.iguana.cat, per telèfon al 93 803 55 09 o per correu electrònic contacte@iguana.cat. També poden visitar la botiga que Iguana té al carrer Santa Caterina, 32 d’Igualada.

El desplegament de Carme està finançat, en part, per fons FEDER de la Unió Europea destinats a fer arribar connexió d’alta qualitat a zones blanques, és a dir a indrets on hi ha greus dèficits de connectivitat a Internet.

Amb la incorporació de Carme, Iguana compta amb gairebé 47.000 llars i empreses de més d’una trentena de nuclis en cobertura de la seva pròpia xarxa de fibra òptica. Des del 2014 Iguana ha desplegat 500 quilòmetres de xarxa pròpia de fibra òptica:

