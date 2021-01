Acord amb Caprabo per ajudar les famílies més vulnerables de Piera

La regidoria d’Atenció a les persones de l’Ajuntament de Piera ha començat a treballar amb els departaments de caràcter social de diferents empreses per tal d’arribar a acords que permetin fer arribar material bàsic als veïns i veïnes més vulnerables de la vila. Caprabo ha estat la primera empresa en respondre a aquesta col·laboració.

Càritas prepara habitualment un paquet per a les famílies sense recursos de Piera amb menjar i material bàsic, però aquest any hi havia una mancança en productes bàsics per a nadons. És per això que Caprabo ha decidit donar bolquers i tovalloletes per a famílies amb infants de 0 a 2 anys.

