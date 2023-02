Neix la primera comunitat energètica empresarial de l’Anoia

L’Associació Empresarial del Polígon Industrial Les Comes (AEPIC) posa en marxa la primera comunitat energètica empresarial de la comarca de l’Anoia. Es tracta d’un projecte molt rellevant per l’entitat que els ha permès identificar la viabilitat de generació d’energia renovable en aquest polígon industrial igualadí amb la possible implementació de comunitats energètiques locals (CEL). Amb aquesta finalitat, es va realitzar durant els mesos de desembre i de gener, una diagnosi tècnica a càrrec de diverses consultories per estudiar la viabilitat del projecte. Davant els resultats d’aquest estudi, l’AEPIC va impulsar i liderar la constitució d’una cooperativa anomenada “Comunitat Energètica Empresarial Les Comes Genera SCCL”. Es tracta d’una cooperativa de serveis sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions de la Llei de Cooperatives de Catalunya i està formada per 10 empreses associades a l’AEPIC: Calvet de Maians S.L., Centre de Gestió Mediambiental S.L., Comercial Godó, Productos Labin S.L., Leather Química S.L.U, Meritem S.L., Trevi Tallers Mecànics S.L., Planxisteria Pla S.L., Eminfor S.L., i Quimianoia.

En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta cooperativa és dissenyar un model d’autoconsum col·lectiu d’energies renovables al Polígon Industrial Les Comes amb la participació de les empreses que ho desitgin i es vulguin sumar a aquesta iniciativa enfocada cap a la transició energètica. Concretament, l’objecte social d’aquesta societat cooperativa és la provisió de serveis per a la millora de la gestió energètica, ambiental i econòmica dels seus socis. En concret, per al compliment del seu objecte, la cooperativa pot dur a terme les següents activitats: des de la producció i generació d’energia amb tot tipus de fonts renovables, i molt especialment, les d’origen solar i tèrmica, tant destinada a l’autoconsum, com al consum de les persones sòcies i al seu compartiment; l’impuls, el disseny, la instal·lació i la gestió de tot tipus de projectes, instal·lacions adreçades tant a la generació d’energia amb tot tipus de fonts renovables com el compartiment, agregació, emmagatzematge, estalvi i eficiència energètics, així com a qualsevol projecte de mobilitat verda i substitució de fonts energètiques no renovables, entre altres.

El president de l’AEPIC, Joan Mateu, ha exposat que es tracta “d’una iniciativa gairebé pionera; doncs és la primera comunitat energètica empresarial de l’Anoia i la segona de Catalunya. Es tracta d’una molt bona oportunitat per les empreses, ja que els beneficis són, d’una banda, ambientals, a través de la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, i per l’altra, econòmics, degut a la reducció de la despesa energètica que repercuteix en un benefici econòmic a les empreses”. A més, el president, també ha anat més enllà i ha exposar que els beneficis de formar part d’una comunitat són diversos, atès que permet a les empreses a superar les barreres que impedeixen a les empreses instal·lar energia fotovoltaica; permet també estalvis en cost per economies d’escala; atorga un millor rendiment de la instal·lació, promou les sinèrgies en l’àmbit dels polígons i actuacions conjuntes en l’àmbit energètic.

Aquesta cooperativa ha sol·licitat un ajut dels Fons Europeus, ja que es tracta d’una bona possibilitat per subvencionar aquest projecte que també compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. El regidor de Sostenibilitat i Mobilitat del consistori igualadí, Miquel Vives ha afirmat que “Les comunitats energètiques són un instrument clau per a impulsar la transició energètica a nivell local; ja que permeten la generació distribuïda i renovable al territori.” El regidor ha destacat que a més, aquesta iniciativa respon a tres objectius: “l’aposta per la sostenibilitat i la consciència ecològica de l’empresariat, perquè les empreses siguin més competitives davant la crisi energètica i climàtica; i també, de compromís social davant les persones i famílies que estan en risc d’exclusió social” i que “les comunitats energètiques són el futur més pròxim”.

Les Comes Genera cedirà 20kWp de les seves instal·lacions a consumidors vulnerables

La Comunitat Energètica Empresarial Les Comes Genera SCCP té la clara voluntat d’aportar millores socials i ambientals a la societat i al seu entorn, per això internament ha acordat cedir un percentatge de les seves instal·lacions de generació fotovoltaica a consumidors vulnerables. En aquest sentit, “Les Comes Genera” es compromet a cedir 20kWp de les seves instal·lacions a consumidors vulnerables gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i Serveis Socials per poder detectar aquests consumidors i poder-los oferir la participació amb beneficis econòmics i ambientals, especialment, davant la situació de persones i famílies que tenen un accés difícil a l’energia.

La cessió d’aquests 20kWp es proposa amb una modalitat d’1kWp per llar amb l’objectiu d’arribar a 20 llars de consumidors vulnerables. La participació d’aquests consumidors serà sota la tipologia d’autoconsum compartit i sempre de forma voluntària. Anualment, serveis socials proposarà a diferents consumidors detectats com a vulnerables participar d’aquesta cessió; i més endavant, s’ampliaria aquesta cessió.