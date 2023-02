Neix un projecte que fusiona artesania i ruralitat a l’Anoia

En el marc del projecte “Anoia en transició” i sota el lideratge del Consell Comarcal de l’Anoia es fa un pas endavant amb la creació d’ “Artisania” una nova marca que aposta per projectar el territori rural de l’Anoia des de l’artesania contemporània.

“Artisania entén l’artesania com una eina de benestar social i desenvolupament econòmic sostenible, un vehicle per millorar la qualitat de vida de les persones, construint un sistema ric, divers i equilibrat, factors molt importants del desenvolupament rural.

No es tracta només d’un enfocament de promoció del sector artesanal, sinó també de projecció cultural i turística del territori. Vol ser una marca que parli de pobles amb encant, d’un entorn natural, de paisatges diversos, llocs per viure i inspirar-se, per crear amb tranquil·litat en un entorn rural connectat, amb serveis, espais singulars per descobrir, i sobretot, amb una comunitat creadora que creix dia a dia i que convida a altres a apropar-se i a escollir l’Anoia per viure i per visitar.

El projecte està obert a tota la comunitat artesana i creativa de la comarca on els artesans i artesanes que en vulguin formar part, podran consultar-se a la web, així com les seves obres i l’agenda de les activitats i projectes que s’estan desenvolupant. Inicialment la web acull a un primer grup, una vintena, d’artesans i artesanes de diferents municipis rurals de la comarca, i la intenció és anar incorporant creadors i creadores, fer créixer i enfortir la comunitat i donar-li visibilitat. La web www.artisania.cat ja es pot consultar, però entrarà en ple funcionament les properes setmanes.

La nova marca, que s’ha presentat aquest dimarts 21 de febrer, és una iniciativa que neix dels petits municipis del Bruc, Copons, La Llacuna i Sant Martí de Tous, que s’han unit per a sumar esforços, recursos i talent. Tots quatre cooperen per fer de les poblacions rurals de l’Anoia un referent a Catalunya i al món a través d’un projecte innovador i diferenciador que té com a eix principal l’artesania contemporània, impulsant un model de vida sostenible que generi atracció i dinamisme cap aquest entorn rural, recuperant espais singulars dels municipis, creant relacions de qualitat i noves oportunitats per a les persones.

La presentació que va aplegar una setantena de persones, va comptar amb gran representació del teixit artesà de la comarca a més dels representants de les administracions participants en el projecte; el gerent de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona, Sergi Vilamala, el cap de l’Àrea d’Artesania Catalunya, Xavier Villas, el conseller de Turisme, Relacions Institucionals i Programes Europeus del Consell Comarcal de l’Anoia, Dani Gutiérrez i els alcaldes del municipis impulsors, David Alquezar, alcalde de Sant Marti de Tous, Barbara Ortuño, alcaldessa del Bruc, Alex Prehn, alcalde de Copons, Josep Parera, alcalde de la Llacuna.

Anoia en transició

Anoia en Transició va néixer el 2018 amb la intenció de valorar el territori rural de l’Anoia, contribuint a la seva sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. I ho fa a través de l’artesania.

L’artesania permet diversificar i complementar-se amb altres activitats i projectes que actualment estan treballant al territori, aportant diferenciació, identitat, i això acaba fixant la població, fa d’eix vertebrador.

Artesans i artesanes fan coses molt interessants a la comarca i cal treballar per visibilitzar i enfortir els projectes artesanals i les persones que hi ha al darrere, articulant una comunitat dinàmica i motivada en generar un impacte positiu al territori a través del seu projecte emprenedor.

Anoia en Transició treballa des de la cooperació, creu en el poder de les connexions i el treball en xarxa entre emprenedors, empreses, agents socials del territori i persones que hi viuen, reivindicant un territori rural sostenible, d’oportunitats, preservant una manera de viure i de fer, posant-la en valor.

“Anoia en Transició” és una iniciativa que compta amb el suport del Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i els ajuntaments del Bruc, Copons, La Llacuna i Sant Martí de Tous.