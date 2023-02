Igualada sumarà 70 noves places de zona blanca i taronja

Aquesta setmana s’inicien les obres d’arranjament d’una nova zona blanca que sumarà 41 places d’aparcament gratuït al barri de Set Camins, entre els carrers de Les Comes i de la Pobla de Claramunt. Aquest nou espai d’estacionament de zona blanca se sumarà als altres dos existents al barri, oferint, en total, 201 places d’aparcament gratuït.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament d’Igualada dona continuïtat a l’objectiu de dotar d’espais d’estacionament gratuït, propers a zones amb comerços i serveis, per afavorir els desplaçaments des d’aquests punts i evitar els recorreguts que els vehicles realitzen mentre busquen aparcament tot generant contaminació.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha detallat que aquestes noves 41 places d’aparcament, “han estat molt ben rebudes per part de les famílies de l’escola ja que afavoriran la rotació d’aparcament en les entrades i sortides escolars i també per part de veïns i comerciants del barri ja que facilitarà que els vehicles puguin aparcar a prop de forma gratuïta”.

Castells ha explicat que aquest és “el model d’èxit que Igualada ha implantat en els últims anys, afavorint la rotació d’aparcament creant espais propers al centre i als punts de servei i comerç de la ciutat afavorint que aquells que ens visiten de fora, però també els veïns i veïnes, puguin trobar aparcament de forma ràpida, eficaç i es desplacin a peu als punts on hi sol haver més concentració”.

Actualment, Igualada disposa de més de 2.000 places d’aparcament gratuït en zona blanca o taronja, que permeten un màxim d’1’5h d’estacionament. Les últimes que s’han realitzat han estat a l’entorn de l’Asil i Escorxador, donant servei a la zona comercial de l’Avinguda Balmes, a l’Escola Pia i als usuaris de l’Asil i la Policia; i també al barri del Sant Crist donant servei al Tanatori i ampliant l’espai d’aparcament d’un barri.

Nova zona taronja a l’Avinguda Barcelona

Per altra banda, l’Ajuntament d’Igualada ubicarà una nova zona taronja d’aparcament gratuït a l’avinguda Barcelona, entre carrer Lleida i Pau Casals. En total seran 33 places d’estacionament que passaran a estar regulades per aparcar-hi de forma gratuïta, però un temps màxim d’una hora i mitja per tal de garantir la rotació d’estacionaments. Tot i que l’aparcament és gratuït caldrà treure un tiquet de control, sense cost, per acreditar el temps que es pot estacionar.

Des de l’Ajuntament s’ha fet un estudi de la rotació de la zona i del nombre d’estacionaments que acredita una alta demanda i reforça la necessitat d’instal·lar una àrea taronja d’aparcament com s’ha fet en zones similars com són el Mercat de la Masuca o l’entorn de l’Estació i el CAP Urbà.

Marc Castells ha recordat que aquest sistema de regulació d’aparcaments té el mateix horari que el d’altres zones i no funciona als migdies, a la nit ni els dies festius. Per tant, ha aclarit Castells, “no perjudica als veïns ja que poden estacionar-hi com sempre fora dels horaris de màxima demanda”.

Aquestes noves 33 places d’aparcament taronja gratuït es pintaran a mitjans del mes de març i se sumaran a les gairebé 200 places de zona taronja existents a la ciutat.