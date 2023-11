Mor un veí de Vilanova del Camí per un accident de trànsit

Publicitat

ACTUALITZACIÓ. VilanovaInformació ha informat que un veí de Vilanova de Camí ha mort aquest matí a causa de l’accident d’aquesta matinada a l’antiga N-II a Can Busqué. El vehicle ha caigut per un terraplè d’uns 3 metros d’alçada. Els Bombers ja havien informat que el conductor havia quedat atrapat i en un estat greu. Segons informen, el cotxe s’ha desviat bruscament de la carretera ‘per causes encara desconegudes’.

10:20h. Un ferit greu per un accident a l’antiga N-II a Can Busqué

Bombers informa que al voltant de les 06:53 h, a l’antiga N-II a Can Busqué, a prop del carrer Alemanya, un cotxe ha precipitat per un talús de 3 metres. El conductor ha quedat atrapat dins del vehicle i ferit greu. A hores d’ara està en mans dels Serveis d’Emergència.

Durant l’accident han treballat tres dotacions de Bombers en conjunt amb la Guàrdia Municipal d’Òdena, la Policia Local d’Igualada i el SEM.

Les autoritats estan desviant el trànsit de l’N-II a la C244 per evitar que els vehicles arribin al lloc dels fets.

