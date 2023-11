Junts per Igualada acusa Poble Actiu de no païr el seu resultat a les Municipals

Publicitat

Junts per Igualada -formació independent que lidera Marc Castells- ha fet un comunicat en el qual acusa la CUP de “no haver paït encara el resultat electoral”. Diu el següent:

“Davant les falses acusacions de Poble Actiu sobre la gestió dels recursos públics de l’Ajuntament per part de l’actual equip de Govern, en el darrer tram del passat mandat, Junts per Igualada afirma que:

– La nova campanya de desinformació promoguda per Poble Actiu respon a la negativa d’aquesta formació a acceptar els resultats electorals del passat 28 de maig, que van donar una àmplia victòria a Junts per Igualada.

– Junts per Igualada va complir en tot moment la legalitat tant en el període electoral com en el preelectoral, presentant les seves propostes programàtiques a l’igual que la resta de formacions. Propostes basades en el model de ciutat que defensem i amb què ens vam comprometre davant els electors.

– En cap cas, des dels perfils de les xarxes socials de l’Ajuntament s’han presentat propostes electorals de Junts per Igualada. Des dels perfils institucionals només es comunica acció de Govern.

– L’Ajuntament, entre els seus canals d’informació amb la ciutadania disposa d’un compte de Flickr i de YouTube a on publica material gràfic d’activitats i projectes impulsats des del consistori. Material que es posa a disposició de tothom i de forma gratuïta per a la seva publicació. Junts per Igualada, com pot fer qualsevol ciutadà i qualsevol formació política, utilitza aquest servei.

– L’equip de Govern de Junts va treballar per Igualada fins el mateix dia de les eleccions municipals, tal i com era el seu deure, ja que no es pot parar una ciutat durant mesos per la celebració d’uns comicis. L’equip de Govern va governar cenyint-se a la legalitat vigent i respectant en tot moment el calendari electoral que estableix el funcionament dels consistoris abans i durant el període electoral. Un període electoral, que en aquest cas es va iniciar el 4 d’abril.

Es per tot això que des de Junts per Igualada demanem a Poble Actiu que deixi de desvirtuar la realitat per fer-se-la a la seva mida; que deixi de desinformar premeditadament la ciutadania, una pràctica habitual d’aquesta formació; que accepti d’una vegada per totes el resultat de les urnes del 28M; i que es dediqui, com fa la nostra formació, a construir la millor Igualada”.

