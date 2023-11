Òdena estrena “Punt lila” PIDCES i commemora el 25N

Publicitat

Des del passat 17 de novembre fins al 12 de desembre, Òdena ha programat un ventall d’activitats al municipi per commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el 25N. El programa inclou films, una exposició, el nou punt lila itinerant del municipi i la lectura del manifest.

Divendres 17 de novembre, el municipi va acollir la pel·lícula “La Maternal”, en el marc de la Mostra Internacional de Films de Dones que ha organitzat la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. El Teatre Unió Agrícola va projectar la pel·lícula dirigida per Pilar Palomero amb Carla Quílez i Ángela Cervantes, que va comptar amb una gran acollida i va finalitzar amb el col·loqui amb una de les actrius.

Per la seva banda, la Biblioteca L’Atzavara, fins el 25 de novembre, ofereix una exposició de llibres sobre la violència de gènere i un aparador del 25N a la Biblioteca.

Divendres 24 de novembre, a les 14.30h, es farà la lectura del Manifest davant l’Ajuntament, des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Òdena. El mateix dia, a les 17.30h, l’Espai Jove del Nucli i Espai Jove del centre cívic El Pla acolliran la projecció de curtmetratges sobre la violència física i psicològica, com també com es pot normalitzar el maltracte. Es tracta d’una activitat organitzada per l’Àrea d’Infància i Joventut de l’Ajuntament d’Òdena.

Nou espai d’atenció “Punt lila” PIDCES

Una de les novetats d’enguany és el “punt lila” del projecte Punts d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària (PIDCES), un nou espai d’atenció presencial que posa a l’abast dels i les joves recursos informatius d’interès, coordinat pel Departament de Servei a les persones (Polítiques d’Igualtat, Ensenyament, Infància i Joventut) de l’Ajuntament d’Òdena. Es tracta d’una campanya d’informació, sensibilització i prevenció de la violència masclista i de gènere a la ciutadania.

El punt també es podrà visitar dilluns 27 de novembre, de 18 a 19.30h al Poliesportiu Mestre Vila Vell; dimecres 29 de novembre, de 10 a 12 h, al CAP del Pla d’Òdena; i dimarts 12 desembre, de 18:30h a 19:15h, a Cal Manco de l’Espelt.

