Marc Ollé guanya i bat el rècord de la marató de Molló

El corredor de muntanya anoienc de l’equip Merrell, Marc Ollé, s’imposava aquest passat cap de setmana a la marató de Molló. Ollé aconseguia batre el rècord amb més de 10 minuts que havia firmat l’atleta gironí Toti Bes fa dues edicions.

La Marató es disputava per prats de muntanya resseguint literalment la frontera amb França, guanyant mica en mica alçada fins començar una part d’alta muntanya fins al cim del Costabona, el cim més oriental del Pirineu Català. A partir d’aquí s’iniciava un llarg descens amb un primer tram més de corriol alpí seguit de la tècnica riera fins arribar a Setcases. És en aquest punt on Ollé deixaria enrere el seu rival, amb qui havia compartit cursa fins aquest punt (km30), i faria l’última pujada fins al Puig de les Agudes a una cota de gairebé 2000m en solitari i fent els últims 10km de descens fins al poble amb un temps final de 4h19min pels 43km i +2500m de desnivell, a més de 8 minuts del segon classificat i a més de 40min del tercer.

“Era una cursa que venia a fer com entrenament amb una setmana de càrrega, no estava fi de cames ni em sentia lleuger, no em pensava que podria guanyar amb aquestes condicions. Però he vist que podia anar tranquil·lament al ritme de l’Albert Llonch, segon classificat, i hem anat fent els dos fins a Setcases. Inclús l’he anat esperant una mica així controlava intensitat per no passar-me però a partir de l’última pujada he decidit continuar sol” explicava Ollé. “Una experiència més a un lloc idíl·lic i una organització que et fa sentir com a casa. Aquesta és de fet la primera de dues curses que encadenaré seguides com a entrenament, per tant el proper dissabte participaré a la marató de Lles”.