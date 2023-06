Enquesta: davant l’avançament de les eleccions espanyoles, qui prefereixes, un govern continuista o un canvi?

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava la setmana passada la convocatòria d’eleccions generals el proper 23 de juliol. L’anunci de Sánchez va agafar a tothom per sorpresa i just sortir acabades les eleccions municipals, comença una nova precampanya electoral per les generals. Amb PP i PSOE com a candidats a guanyar aquestes eleccions, aquesta setmana us preguntem:

Davant l'avançament de les eleccions espanyoles, que prefereixes, un govern continuista o un canvi? Govern continuista Un canvi Resultats Votar