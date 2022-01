Llum verda a la reurbanització del carrer Soldevila de la Pobla

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt es reunia dimecres en un ple ordinari en el qual destacava l’aprovació amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de l’abstenció Avancem per la Pobla (Junts), del projecte per a l’execució de la reurbanització del carrer Soldevila, situat al barri de les Cases Noves. Aquesta obra, llargament esperada pels veïns i veïnes, suposarà una intervenció sobre un tram de prop de 100 metres de llargada entre l’avinguda Riu Anoia i el carrer Josep Jové. Entre les millores més destacades es troba l’eixamplament de les voreres, el soterrament dels cables que travessen la via, la supressió de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’enllumenat amb tecnologia LED. L’actuació suposarà un important benefici per al conjunt de la població donat que el carrer Soldevila, per la seva ubicació, és un dels itineraris habituals d’anada i tornada de l’escola Maria Borés.

El finançament per a aquest projecte va ser rebutjat al ple ordinari corresponent al mes de novembre amb els vots en contra de l’oposició al consistori. Posteriorment, un grup de veïns i veïnes del carrer Soldevila va sol·licitar reunir-se amb els regidors i regidores per a conèixer els motius que havien provocat el vot en contrari. Així, es tornava a presentar la proposta de reurbanització al ple municipal afegint al projecte alguns aclariments i amb el compromís de realitzar un estudi per a la millora del clavegueram a la zona. L’obra comptarà amb un pressupost de 120.000 €.

Reunions per encarar els pressupostos

En la mateixa sessió plenària també es tractava sobre l’aprovació dels pressupostos municipals per al 2022 prevista per al mes de febrer. L’alcalde, Antoni Mabras, convidava els grups a l’oposició a una reunió per tal d’exposar els detalls dels comptes públics previstos i per a tractar sobre les propostes que aquests puguin realitzar.

Finalment, cal destacar la presentació per part de la regidora d’Esports, Berta Pons, de la pròxima celebració de la Transconca, la marxa popular solidària amb les persones afectades per malalties minoritàries, que travessarà el pròxim 27 de febrer tots els municipis de la Conca d’Òdena per a finalitzar a la Pobla de Claramunt.