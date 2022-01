L’Igualada Femení HCP empata a Las Rozas tot i merèixer més

CP LAS ROZAS 1

IGUALADA FEMENÍ HCP – GRUPO GUZMAN 1

Gerra d’aigua freda per a l’Igualada Femení-Grupo Guzmán, que no va poder passar de l’empat a un gol davant el CP Las Rozas (1-1) en el tercer partit en set dies per a les noies que entrena Carles Marín. En un pavelló amb un ambient gèlid com el mateix partit, les igualadines, que van ser superiors en línies generals, van desaprofitar nombroses ocasions davant un equip madrileny que arribava en quadre, amb només sis jugadores de pista i dues porteres, però que des del primer moment va plantejar un partit molt defensiu i incòmode per a les igualadines.

El primer temps va tenir domini i principals ocasions per a les igualadines, que van posar a prova a la portera visitant Nerea Notario. Els pals tampoc van ajudar a les locals, que van jugar amb certa ansietat i precipitació en certes fases del joc. Las Rozas, amb un plantejament defensiu, limitava el seu joc d’atac a les accions individuals de la talentosa italiana Giulia Galeassi i de Mónica Villaró. Les igualadines, amb major rotació i intensitat a pista, van aconseguir “obrir la llauna” a un minut del descans, quan Carla Claramunt va desviar a la xarxa, per l’escaire, un llançament llunyà de Gina Balcells. Semblava que el més difícil estava fet. Amb 1-0, i els dos equips molt carregats de faltes, es va arribar al descans.

A la represa, lluny de baixar els braços, les madrilenyes van seguir refredant el joc a l’espera de la seva oportunitat. El bon treball de les porteres Cristina Riba i Nerea Notario continuava mantenint l’emoció. Les igualadines van desaprofitar un penal que podria haver canviat el matx, i després de desaprofitar diferents jugades, coincidint amb la desena falta de les locals, la millor jugadora de Las Rozas Giulia Galeassi transformaria una falta directa per fer el gol de l’empat.

Els darrers minuts de partit van ser un atac i gol de les noies que entrena Carles Marín, que van desaprofitar una superioritat numèrica, i que van tenir arribades clares a porteria però sense sort. Un cop més, la manca d’encert va penalitzar a les igualadines, que van finalitzar empatant un partit on mereixien un millor resultat.

Després d’aquest empat les igualadines continuen setenes a la taula, amb 13 punts. L’Igualada Femení-Grupo Guzmán prepararà durant la propera setmana el desplaçament a la pista del Liceo de La Corunya, un altre rival directe, on intentaran vèncer al conjunt gallec i retrobar-se amb el triomf.