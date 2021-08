L’INS Molí de la Vila finalitza el projecte Erasmus+ sobre sostenibilitat ambiental

El projecte Erasmus+, “Little steps make a big difference, together we care of our home” ha acabat amb èxit a l’institut Molí de la Vila.

Era un projecte que s’havia de desenvolupar durant dos cursos, del 2018 al 2020, però, finalment, i degut a la pandèmia, s’ha allargat 12 mesos més, fins l’agost del 2021.

La majoria d’objectius ambientals que s’havien proposat s’han aconseguit: fomentar l’estalvi d’aigua i d’energia i afavorir la separació de residus per facilitar el seu reciclatge així com fer pedagogia de la reducció d’aquests.

Tots els alumnes del centre s’han vist involucrats d’una manera o altre en aquest projecte. Uns fent guarniments de Nadal amb material reciclat, d’altres fent joies o maquetes de cotxes també amb material de reús. Alguns fent instruments de percussió amb bidons industrials, d’altres representant una obra de teatre sobre aquesta temàtica. Mentre uns feien pedagogia del reciclatge i elaboraven tríptics informatius d’altres ajudaven a cosir boc’n’rols o bé pintaven de colors els diferents cubs per separar les diferents fraccions de residus.

El projecte suposava quatre mobilitats per part dels alumnes del centre. S’ha pogut fer la d’Eslovàquia, la de Grècia i la de Romania. Durant la primera setmana de març del 2020 ens van visitar els companys de projecte de Turquia, Eslovàquia i Romania. Els equips de Polònia i de Grècia ja no van poder vindre degut a les restriccions dels seus països per culpa de la Covid-19. El viatge que quedava pendent cap a Turquia, que pensaven que seria possible gràcies als mesos afegits a la durada del projecte, no ha estat possible. S’ha substituït per unes jornades virtuals del 2 al 5 de maig del 2021, organitzades per l’equip turc, i en les que els estudiants han participat en horaris força complicats.

La direcció del centre també s’ha implicat molt en el projecte realitzant una sèrie de millores a les instal·lacions que contribuiran a fer-lo més sostenibles. Val a destacar la reducció del temps durant el que ragen les aixetes tant dels lavabos com de les fonts exteriors i la reducció d’aigua en la descàrrega de les cisternes dels vàters. Per altre banda també s’ha millorat el sistema de calefacció per mitjà de calderes de condensació i progressivament es van canviant els focus a llums de tecnologia LED. Finalment, s’han distribuït cubs per separar les diferents fraccions de brossa en diferents llocs, entre ells, la sala de professors.

El projecte es basava en la metodologia pròpia de Eco Schools, consistent en set passos que hem anat desenvolupant progressivament. Això ha permès que, finalment, el centre, hagi estat guardonat, amb la green flag (bandera verda).

Des del centre aprofiten per agrair a totes les persones que s’hi han implicat la seva col·laboració en el projecte: alumnes, professors, famílies i l’Ajuntament de Capellades que en tot moment ens ha donat suport i ha estat obert i receptiu a les nostres propostes.

Esperen que l’impacte d’aquest projecte sigui durador, i que serveixi per donar empenta a d’altres projectes semblants, seguint la línia de preservar la sostenibilitat que ja havíem iniciat des de fa anys.