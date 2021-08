L’artista Nuriatoll i joves d’Òdena pinten un mural col·laboratiu el lema “Òdena és cultura”

La iniciativa proposada des de la regidoria de joventut de l’Ajuntament d’Òdena, amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, va ser impulsar un projecte d’integració i art urbà al municipi durant la Setmana Jove d’Òdena aquest juliol. L’objectiu de l’activitat era educar i apropar l’art als joves a través de la participació directa en el plantejament i la creació d’un mural col·lectiu, que està situat a l’entrada del municipi, al centre unió agrícola, equipament cultural.

L’artista urbana Nuriatoll, il·lustradora i especialista a pintar murals a tota mena de parets interiors i exteriors, va dirigir un grup de joves d’Òdena, del centre d’acollida Ca N’Aguilera i la comissió Jove Gargantua Odenenca que van començar experimentant amb la pintura i els esprais de manera lliure. Després, amb Nuriatoll van treballar dibuixos que reflectissin la cultura del municipi, com la Torre del Castell com a patrimoni, la pagesia a través de la vinya, els globus aerostàtics i les avionetes, el roscó del ball de crespelles o l’atzavara com a planta endèmica. Com a missatge central van escriure el lema “Òdena és cultura”.

Nuriatoll, a través d’una publicació al seu perfil Instagram va assegurar sentir-se “molt orgullosa de la feinada de tots els i les participants” i va agrair els organitzadors que pensessin en ella “per aquest projecte tan especial per al poble”.