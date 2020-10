L’Igualada Rigat deixa escapar la victòria a la segona part

L’Igualada ha vist com se li escapava la victòria en una segona part desafortunada. Després del 2 a 3 del descans als 5 minuts de la segona meitat un pal de Tety Vives podria haver sentenciat el partit, en canvi van ser els locals els qui van empatar de FD. Pla podria haver tornat a posar els arlequinats per davant amb una altra FD que no va poder transformar i en canvi el Vendrell va fer dos gols ens els últims 7 minuts que van sentenciar el partit.

I això que els de Francesc Linares es van avançar molt d’hora en el marcador, amb un gol de Roger Bars al minut 2. La mínima diferència es va mantenir en el marcador durant 15 minuts quan l’ex-igualadí Gerard Miquel va fer el primer dels seus dos gols. Els “rigats” van tornar a avançar-se amb un gol d’Aleix Marimon amb assistència de Ton Baliu. 1 minut més tard, però, els locals van tornar a empatar amb una acció de Roc Llisa. L’IHC va ser capaç de tornar a posar-se per davant per tercera vegada, amb un gran gol de Tety Vives amb un revers a una sola mà.

El 2 a 3 semblava que deixava als igualadins més a prop del triomf. I hagués pogut ser així si hagués anat dins una bola del mateix Tety al pal. Allà se’n va anar el partit. Els vendrellencs van aconseguir empatar només 2 minuts més tard amb una FD de Ferrer. Pla no va poder fer en una altra acció de falta directa. En canvi Crespo va avançar als locals i Miquel va sentenciar el partit amb un últim gol, el seu segon, a falta de 2 minuts per acabar. Els igualadins hauran d’esperar la pròxima jornada per intentar estrenar el seu caseller. Al davant però tindran un dificilíssim Noia que visitarà les Comes també amb zero punts.