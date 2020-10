L’Igualada Femení HCP es queda a tocar dels punts

PHC SANT CUGAT 2

IGUALADA FEMENÍ HCP 1

Les igualadines tornaven de buit de Sant Cugat després de fer un altre bon partit i deixar unes molt bones sensacions als 100 aficionats del pavelló 2 de la zona esportiva Rambla del Celler de Sant Cugat, als que l’organització va permetre l’entrada respectant l’aforament i els protocols per COVID-19, en un partit on s’enfrontaven els dos equips ‘revelació’ de la temporada a la OkLiga.

Així, en una pista sempre complicada per a les igualadines, aquestes s’avançaven al minut cinc de joc en un fort xut exterior de la Carla Claramunt que va sorprendre a la portera local, Cristina Elie.

El partit no tenia un clar dominador i ambdós equips creaven força ocasions que les porteres desfeien amb seguretat i solvència fins que, en els darrers segons, un error de les igualadines facilitava una contra del Sant Cugat que definia a gol Andrea Massons.

Amb un sabor agre-dolç, les anoienques enfilaven el camí als vestidors amb ganes de mantenir el nivell i poder recuperar l’avantatge.

Però la represa no va ser l’esperada i les locals capgiraven el marcador en una acció afortunada que Maria Pujades aprofitava per anotar el segon de les santcugatenques. Quedava molt partit i l’Igualada Femení, com ja va demostrar la jornada anterior remuntant tres gols a tot un HC Palau, té recursos per remuntar situacions adverses.

Els minuts passaven i les igualadines mantenien la intensitat, la concentració i el perill a la porteria santcugatenca. En una acció d’atac igualadina, l’àrbitre assenyalava penal favorable a les de Toni Aranda. Pati Miret, aleshores ‘pitxitxi’ de l’equip i de l’OkLiga, va ser l’encarregada d’executar el penal que la portera Cristina Elie desfeia amb autoritat. Quedaven encara 19 minuts per seguir intentant-ho. Els dos equips continuaven generant clares ocasions que el pal o les porteres malbarataven. Les ocasions de les igualadines creixien però no es definien tot i les ganes, i el resultat ja no es mouria i les locals celebraven apassionadament una victòria suada que les posava colíders del grup B, amb sis punts de sis, juntament amb l’HC Palau. Justament els dos rivals amb els que ha jugat, i competit, el jove i nouvingut conjunt igualadí que no trigarà en sumar punts.

El proper partit serà diumenge 11 d’octubre a les 16:05 h davant de les càmeres de la Xarxa contra el CP Voltregà, que arribarà a Les Comes amb un partit perdut, també a la pista del PHC Sant Cugat, i una victòria contra l’Areces Asturhockey a casa, a l’Oliveras de la Riva de Sant Hipòlit. Serà el primer partit en la història de la Xarxa en retransmetre en directe i en obert, un partit de la OkLiga femenina. Aquestes dues primeres jornades ha estat la seva plataforma Xala, la que ha retransmès els dos primers partits del Girona CH.

Les bones sensacions que l’Igualada ha deixat en els dos primers partits, tot i no haver sumat cap punt, estan generant molta expectació i es troben en una dinàmica inversa que la del CP Voltregà que, contra tot pronòstic, ja ha perdut tres punts en només dos partits.