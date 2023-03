L’Igualada HC Rigat es juga el passi a la final four de la WSE i moltes opcions a la OK Lliga en un marge de 24 hores

En altres temps, el que farà aquest cap de setmana l’IHC Rigat seria impensable. Però l’economia dels clubs d’hoquei fa anys que no està per llençar coets… En aquestes que l’equip es jugarà demà dissabte a Portugal davant el Braga (18:00 hora d’Igualada) el passi a la final four de la WSE Cup (la Cers, vaja) amb dos gols de renda a favor gràcies al 4-2 de l’anada, i només 24 hores més tard (viatge en autocar des de terres luses i canvi a l’horari d’estiu inclòs) jugarà a la Corunya davant el Liceo, amb la pressió de, depenent de com vagin les coses, perillar la seva classificació per als “play-off” de l’OK Lliga a només tres jornades del final… Déu n’hi do.

Els dos gols de renda a la WSE arriben ara com aigua de maig, però no val a refiar-se. Els de To Neves s’agafen a aquesta competició amb la il·lusió de fer història a casa seva, i ho posaran molt difícil. L’Igualada ho sap, però també té la pressió de fer-una una de molt grossa: tornar a estar en una cita entre els grans del continent. Esperem que sí.

L’endemà els arlequinats hauran de canviar de xip i encarar un infern en la recta final de l’OK Lliga. De moment, el Liceo, que arriba de guanyar al seu rival directe, el Calafell, per 0-3, malgrat que continua tenint-lo només a dos punts. La seva guerra es mantenir la segona plaça, i l’IHC, que ja té assegurada la permanència i quasi evitar el “play-out”, ficar-se a la gran festa del final de la lliga entre els millors. Somniar no costa res.