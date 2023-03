Un espai únic per a celebrar la Comunió dels teus fills

Comença la millor època per celebrar la comunió dels nostres fills. Els dies, amb l’arribada de la primavera, s’allarguen i encara no fa la calor tan aclaparadora pròpia dels mesos estivals. Celebrar per tant la cerimònia a l’aire lliure és una de les millors idees i més tenint en compte que entre els convidats hi haurà un gran nombre de nens, per la qual cosa disposar d’un espai obert i suficient perquè corrin i es moguin amb total llibertat és quelcom essencial. A més et permetrà realitzar jocs i activitats que en altres tipus de recintes resultaria impensable.

Per a una comunió perfecta, has de seguir uns quants consells que et permetran gaudir al màxim d’aquest gran dia i fer que la festa resulti un èxit. Abans de res, has de tenir en compte que ha de ser una festa orientada a nens, per tant han de ser ells els protagonistes i els que en treguin el màxim partit.

El primer que hem de fer quan ja tenim dia i hora a l’església és reservar el restaurant o l’espai on gaudirem de l’aperitiu, dinar o berenar. Són dates que solen estar molt demanades, per la qual cosa convé afanyar-se si volem assegurar-nos un lloc en concret.

Per triar el lloc, decanta’t per un que tingui grans espais diàfans, en les quals sigui possible controlar als més petits. També és important assegurar-se que els accessos al carrer quedaran tancats o vigilats, d’aquesta forma també els adults podreu despreocupar-vos i gaudir més del dia. Un altre plus seran aquells que comptin amb algun servei com a inflables o parc infantil.

Encara que puguem pensar que una comunió no requereix tants preparatius com unes noces, no és cert. També necessitarem gestionar les invitacions, el càtering, la música, la decoració i els obsequis per als convidats. A més, mentre els adults s’entretenen simplement amb música i conversant, als nens cal proporcionar-los una major oferta d’entreteniment perquè no s’avorreixin. Per aquest motiu, no està de més comptar amb algun espectacle de màgia, pallassos, marionetes, pinta cares o conta contes, així com destinar un racó de dibuix o pintura, preparar jocs o programar algun taller de globoflèxia, origami, experiments científics o bombolles de sabó, entre altres.

Com dèiem anteriorment, és una festa de nens i per a nens. Tingues-ho en compte també a l’hora de planificar el menú. Tria plats senzills, que no estiguin massa elaborats i que pugui agradar a tots. Algunes idees de les més demandades són un lloc de frankfurts, de crispetes, de cotó de sucre, gelats i una bona taula de dolços, sens dubte el que més els atreu.

La decoració, procura sigui divertida. Pots incloure un photocall o fotomaton amb alguns accessoris. Als nens sempre els agrada disfressar-se.

I finalment, tingues preparat un obsequi que puguin emportar-se com a record. Oblida’t de la típica foto del teu fill/a vestit/a de comunió. Opta millor per bosses de llaminadures originals, galetes o algun petit joc.

Si estàs pensant en els preparatius de la Comunió del teu fill o filla i no saps en quin espai podries celebrar-la, et recomanem Sesoliveres, un espai meravellós i únic. Els seus serveis t’asseguren una diada inoblidable gràcies als menús exquisits i les grans instal·lacions que et permeten fer les celebracions als salons interiors o bé als magnífics jardins de l’exterior.