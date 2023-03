El Circuit Parcmotor celebra una prova de 24h de resistència de vehicles clàssics

Aquest cap de setmana, el Circuit Parcmotor Castellolí acollirà una nova edició de la prova de cotxes de 24 hores de resistència “Classics Challenges”, organitzada per Amazing Drives i que comptarà amb més de 25 vehicles. Es tracta d’un esdeveniment molt especial que gaudeix de gran popularitat en circuits d’arreu del món i que és únic ja que són les úniques 24h amateurs que es realitzen en territori nacional. La primera edició va tenir lloc l’estiu de 2022.

Esdeveniments com aquests, que atrauen l’interès de nombrosos aficionats i pilots d’arreu de l’Estat, consoliden l’equipament de Castellolí com un dels punters del país i reforcen el municipi i la comarca com a territori referent del motor al sud d’Europa.

Pel que fa la sol·licitud de suspensió cautelar dels objectius acústics, Circuit Parcmotor comenta que ha demostrat amb una monitorització del soroll de més de deu mesos que compleix sempre amb els nivells sonors fixats pel marc jurídic actual així com en tots els vectors de l’Autorització Ambiental. És precisament, en virtut d’aquest compliment, que ha pogut sol·licitar organitzar aquest esdeveniment de 24h, com a un fet excepcional, i li ha estat concedit el permís.

D’altra banda, el propi reglament de l’organització exigeix la realització de verificacions tècniques al 100% dels vehicles participants a la competició per garantir que no excedeixen els límits de soroll permesos, tal i com fixa la normativa de la pròpia instal·lació. Per l’edició d’enguany, i per minimitzar les possibles molèsties als veïns, l’esdeveniment s’ha mogut en el calendari perquè tingui lloc en mesos de fred i eviti l’època més calorosa i de finestres obertes.

Finalment, Circuit Parcmotor considera que l’anunci de l’Ajuntament d’instal·lar mesuradors és innecessària i poc efectiva, ja que el principal focus d’impacte al municipi és el que genera el trànsit de l’Autovia A2, tal i com acredita el Mapa de soroll elaborat per la Diputació de Barcelona, i els resultats obtinguts de les mesures no es podran associar a un focus emissor concret.

Segons el gerent de la instal·lació, Ton Pons, “Circuit Parcmotor sempre ha estat i sempre estarà al costat de Castellolí i el seu ajuntament. És un privilegi posicionar-lo en el mapa i generar riquesa, reconeixement i ocupació si bé, no podem acceptar un posicionament per part del mateix Ajuntament de Castellolí que altera el marc jurídic que regula la nostra instal·lació, un posicionament de caràcter subjectiu. És un fet greu en si mateix i provoca un dany i un perjudici econòmic i de prestigi que no porta enlloc”. Pons afegeix: “s’han pres una sèrie de mesures com la reducció del nombre de vehicles a pista, el control del soroll màxim permès, la monitorització d’un % elevat de cadascun dels vehicles que accedeixen a pista, la modificació de les dates per aquest tipus de proves de caràcter més excepcional… amb la clara voluntat d’empatitzar amb el municipi, però que fan menys atractiva la instal·lació de cara al client final. Cal ser rigorosos i empatitzar amb proporcionalitat i per igual per totes les parts”.

Pel que fa al nou mapa acústic aprovat provisionalment per l’Ajuntament de Castellolí, l’empresa responsable de la gestió de Circuit Parcmotor alerta que té un greu dèficit de plantejament ja que obvia la instal·lació com a focus emissor per poder modificar les zonificacions i fer-les més restrictives. Un fet que en sí mateix, anul·la tota vigència del nou mapa acústic plantejat.