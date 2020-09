L’Igualada Femení HCP, a punt de donar la sorpresa

Excel·lent va ser la impressió que va donar l’equip de Toni Aranda en un partit on la primera part va ser de domini clar de les recents campiones de la 1a OkLliga Catalana, tot just una setmana enrera.

S’avançaven les palauenques al minut 8 de joc amb un gol de murri de la internacional Laura Puigdueta. Les igualadines, nervioses a l’inici de partit, van saber frenar les nombroses escomeses de les visitants i creaven alguna opció tímida inicialment. L’àrbitre assenyalava penal per al Palau però desfeia amb solvència la Mònica Ferrer el penal picat per Aina Florenza. Però poc després marcava el segon la Mariona Colomer en un xut sec a la frontal de l’àrea.

Dos minuts després Berta Busquets marcava el tercer en un error defensiu local. Les igualadines s’espolsaven els nervis i començaven a crear ocasions més clares. A quatre minuts del descans, Pati Miret marcava el primer gol local i amb el resultat de 1-3 s’arribava al descans.

A la segona part, l’equip de Toni Aranda sortia amb més intensitat i dominava algunes petites fases del matx. Això obligava al Palau a cometre faltes amb les que arribaven a les deu. La falta directa la transformava amb exquisidesa tècnica Pati Miret i escurçava diferències al marcador (2-3).

El partit s’equilibrava amb intensitat, joc i ocasions fins que l’Igualada empatava el partit, gràcies a un penal favorable que transformava també Pati Miret, per desesperació de al portera internacional, Laura Vicente. (3-3)

Però duraria poc aquest equilibri i una sola jugada amb tres remats, Aina Florenza marcava el seu gol per avançar al Palau al marcador, dos minuts després.

Quedaven quinze minuts de joc, un món, les igualadines traspassaven els nervis al conjunt visitant doncs, perdre punts a Igualada, segur que no ho tenien previst…

L’Igualada arribava a la falta deu i era el Palau qui podia sentenciar el partit. Però la bona intervenció de Cristina Riba va mantenir el resultat amb l’avantatge mínim per a les visitants. El joc era intents i amb bones ocasions per als dos equips que no es materialitzaven.

A quatre minuts del final del partit, Pati Miret tenia una altra directa per ampliar la seva estadística però, en aquesta ocasió, no podia ajudar. Perdre d’un gol no servia per a res i Toni Aranda se la va jugar i va canviar la portera per una jugadora, a quaranta segons del final. Però l’acció va sortir molt malament i això li va costar el cinquè gol del partit i sentenciava el matx.

Excel·lent debut, però, de l’Igualada Femení HCP en el que debutaven a OkLiga les júnior Cristina Riba, Carla Claramunt, Queralt del Àguila i les juvenils Lola Pelayo i Arés Noguera, la meitat de l’equip.

El proper partit serà a la pista del PHC Sant Cugat el proper dissabte, a les 18:15 h. Les santcugatenques van superar al CP Voltregà per la mínima (3-2).