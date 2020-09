FirAnoia tanca l’edició més especial amb un balanç exitós

Aquest cap de setmana s’ha celebrat al centre d’Igualada FirAnoia, una de les primeres grans fires multisectorials celebrades a Catalunya des de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19. Des de divendres i fins diumenge a la tarda, un centenar d’expositors, principalment comerços i empreses de serveis de la Conca d’Òdena, van omplir el Passeig Verdaguer i la Plaça de Cal Font. La fira va transcórrer amb normalitat tot i les estrictes mesures de vigilància i seguretat, com la delimitació perimetral del recinte amb una aplicació de control d’aforament, el control de seguretat als accessos, l’ús de gel hidroalcohòlic i mascareta, la distància de seguretat, el control de temperatura als expositors i tasques permanents de neteja i desinfecció.

Fira d’Igualada, l’entitat organitzadora de FirAnoia, fa un molt bon balanç de com ha transcorregut el certamen. En primer lloc pel que fa al nombre de visitants; l’afluència va ser molt bona durant tot el cap de setmana i en especial dissabte a la tarda a l’eix central del Passeig Verdaguer i a la Plaça de Cal Font, i diumenge al matí al Mercat d’Antiguitats en el seu nou emplaçament al Parc de l’Estació Vella. Tot i la bona afluència no es va arribar mai a superar l’aforament previst per trams, que va estar controlat en tot moment.

Una de les xifres que revelen l’èxit d’aquesta FirAnoia és la venda de cotxes d’ocasió a la fira Automercat, on s’han venut al llarg del cap de setmana gairebé 90 cotxes, més del 50% dels vehicles exposats. Des de l’organització s’havia estimulat la compra amb diverses accions, com el repartiment de 6.000€ en premis entre els compradors.

El president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich, explica que “tothom celebra que aquesta Fira s’hagi pogut fer; pels expositors ha estat una bona oportunitat per donar-se a conèixer i per la ciutadania ha estat un cap de setmana de retrobament entre molts igualadins i anoiencs”. Senserrich també destaca que “ha estat la primera fira organitzada per la nova Junta Directiva de l’entitat que, tot i que la situació actual era complexa, ha assolit el repte d’organitzar una fira segura” i afirma: “seguirem treballant per la dinamització del territori com hem fet amb aquesta FirAnoia”.

La 67ena edició de la fira multisectorial de l’Anoia, FirAnoia, ha coincidit enguany i de manera excepcional amb tres certàmens més que s’havien hagut de cancel·lar a causa de la pandèmia: la fira del mercat de l’automòbil d’ocasió Automercat, situat a la Plaça de Cal Font, la Fira d’Artesania, al Passeig entre el carrer Sant Josep i el carrer Sant Vicenç, i el Mercat d’Antiguitats, al parc de l’Estació Vella.