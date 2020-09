L’Igualada Rigat cau contra el Liceo en l’inici de l’OK Lliga

L’hoquei va tornar a Les Comes. I el públic també. L’únic que va faltar a la festa va ser la victòria. Els igualadins, que van jugar una bona primera meitat, van rebre un cop molt dur amb el 0 a 2 a falta de 56 segons pel descans. A la segona part, els arlequinats van defensar encara millor però no van crear massa perill (i les poques accions clares no es van acabar d’aprofitar). En canvi, al davant es van trobar un Liceo potent que va voler presentar ja en el primer partit la seva candidatura al títol. D’aquesta manera els de Francesc Linares no van poder dedicar la victòria als 250 espectadors que van poder tornar a Les Comes, 9 mesos després.

La primera meitat va ser molt igualada. El 0 a 1 no va arribar fins al minut 19. El Liceo es va avançar amb un gol de l’argentí Oruste en una contra que va acabar amb passi al segon pal. L’equip va encaixar bé el 0 a 1, però ja li va costar més amb el 0 a 2, marcat per Adroher amb una penjada al segon pal, a falta de només 55 segons.

Allò convertia la remuntada en una proesa davant d’un equip tant sòlid com l’herculí. Tot i que a la segona meitat els “rigats” van tancar millor en defensa els gols van tornar a ser visitants. I repetint models. El 0 a 3 de Grau en un contraatac i el 0 a 4, molt al final, amb una penjada al segon pal d’Adroher que va finalitzar el també argentí Platero.

D’aquesta manera s’escapava la primera victòria de la temporada i l’IHC RIGAT haurà d’intentar sumar els 3 primers punts en la visita, dissabte que ve, a la pista del Vendrell.