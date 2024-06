L’estiu és fonamental tenir cura del teu cuir cabellut

Això beneficiarà la salut i bellesa dels teus cabells.

Autora: Karme Pedrós

Arriba la calor, el bon temps, la platja, les piscines. Però també de la suor, i és com si els teus cabells cobressin vida pròpia.

I aleshores també arriba el temps de cuidar-te, del canvi de rutines, de les vacances i del temps amb la família. Per això és molt important la manera de cuidar i tractar el millor possible el teu cuir cabellut, i això vol dir la bellesa del teu cabell.

Aclarim conceptes

El sol és tan necessari per a la vida i ens aporta la vitamina D, necessària per al creixement i reparació de teixits en totes les parts del cos.

És el formador del col·lagen, la proteïna que genera la pell, entre molts altres beneficis. I per altra banda ens deshidrata i pot fer malbé el nostre cabell (per les alteracions que es donen a l’estiu). Quan ets conscient de tot això pots trobar la millor alternativa per a tu.

Tractaments al saló (setmanes abans del ple estiu)

Prepara el teu cuir cabellut amb una neteja profunda (exfol·liant) i hidrata i reconstrueix la teva fibra capil·lar, ajudant a nodrir i reparar els teus cabells.

Fuig de las “solucions màgiques bevibles o d’aplicacions que siguin generalitzades. Personalitzar el tractament és el veritable èxit d’aquesta “campanya de cura estiuenca”

Caiguda/ Si notes un excés de caiguda, és essencial aportar nutrients al bulb capil·lar.

Per això utilitzem la Talassoteràpia REVITALITZANT.

Descamació/ Per equilibrar la renovació de la pell i combatre la descamació, utilitzem el Ritual Purity. És un tractament equilibrant natural del cuir cabellut que el deixa saludable i sense caspa.

Picors/ Si pateixes de picors al cuir cabellut, és recomanable reduir la inflamació. Amb el Ritual Talassoteràpia Scalp Confort, alleugerim la irritació i aportem confort immediat, deixant el teu cuir calmat i saludable.

Reconstruct/ Tractament hidranutritiu per combatre la ruptura del teu cabell (fibra capil·lar) abans de l’estiu.

També hauries de plantejar-te accions físiques.

Saneja les puntes

Programa una visita a KarmePedros per tallar les puntes, això eliminarà les puntes obertes, deixant-les més saludables i resistents al dany addicional de la calor durant l’estiu.

Protecció tèrmica

En aquesta època de l’any és quan més hauries de fer servir eines de calor per pentinar el teu cabell (planxes, assecadors, pinces). Però segurament el cos et demanarà reduir-ne l’ús. Utilitza protectors tèrmics per minimitzar el dany abans que comenci l’estiu. Si ja és important en altres moments de l’any, ara encara ho és molt més.

Protecció solar capil·lar

Comença a fer servir protectors solars capil·lars abans que arribi l’estiu. Això ajudarà a preparar els cabells per a l’exposició al sol i minimitzar els efectes nocius dels raigs UV.

Molt important! En l’exposició al sol cobreix el teu cap

Moltes hores d’exposició requereixen un suport extra. Entendre que la bellesa dels teus cabells (i això inclou el tenyit, la caiguda, el tall, el benestar del cuir cabellut) té a veure amb una realitat pròpia i individual. No facis inversions en grans tractaments o en color o tendències sense abans revisar com és el teu cabell. I feliç estiu, que ara ja en comencem a tenir ganes tots.