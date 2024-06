Siguem autèntics!

La imatge que projectem ha de ser aquella que parla de nosaltres i sempre des de la nostra essència.

Autora: Raquel Reyes

Sovint et trobes davant de l’armari, el veus ple de roba però no saps què posar-te?

És un maldecap triar cada dia la roba que t’has de posar i acabes agafant el mateix…

Veus però persones pel carrer i penses: “M’agradaria vestir així…”, “quin conjunt més maco…”, “que bé que li queda…”

Arriba un sopar, un dinar, un esdeveniment i penses: “no sé què em posaré, no tinc res, hauré d’anar a comprar alguna cosa…”

Aquestes i moltes altres qüestions sovint són freqüents quan desconeixem la importància de cuidar la nostra imatge, d’identificar-nos correctament.

Si cuidar la nostra imatge personal és important, més ho és encara fer-ho de manera conscient, perquè sigui el més efectiva i funcional possible en el nostre dia a dia.

En un món cada vegada més visual i connectat, la imatge personal s’ha convertit en una eina fonamental per a l’èxit i el benestar, tant a nivell personal com professional.

Saps que la primera impressió es forma en els primers set segons de conèixer algú?

Sí. I sovint, es basa principalment en l’aparença. Una imatge personal cuidada i coherent pot obrir portes i generar oportunitats tant en l’àmbit professional com en el personal.

La imatge personal serà també aquella que projectem i la percepció que els altres tenen de nosaltres. Està basada en la nostra aparença física, vestimenta, llenguatge corporal i actitud.

Va més enllà de l’aspecte exterior i inclou la manera com ens presentem al món i com ens comuniquem sense paraules. I per això hem de saber cuidar-la.

Un dels primers passos a treballar és definir el nostre estil. Identificar amb què ens sentim més còmodes, més segurs. Deixant una mica de banda les tendències, ja aquestes està bé tenir-les presents però hem de saber adaptar-les a nosaltres.

A vegades escollim una imatge que més que parlar de nosaltres, transmet un missatge erroni ja que es basa en quelcom que hem vist en una altra persona. I això resta personalitat.

Bé, partim de què la moda i les tendències canvien constantment i a vegades, trobar i definir el teu estil personal pot semblar una tasca complicada i fins i tot avorrida.

No obstant això, et diré que tenir un estil clarament definit i un armari adequat al teu dia a dia té múltiples beneficis que van més enllà de simplement seguir la moda.

Expressió d’identitat: El teu estil personal és una extensió de la teva personalitat. La manera com et vesteixes comunica qui ets sense haver de dir una paraula. Trobar un estil que reflecteixi la teva essència et permetrà sentir-te més còmode i segur davant qualsevol escenari.

Confiança i Autoconfiança: Quan et sents bé amb el que portes, la teva confiança augmenta. I aquesta autoconfiança es tradueix en totes les àrees de la teva vida, des del teu rendiment professional fins a les teves relacions personals.

Eficàcia: Estalvi de temps i econòmic: Tenir un estil definit facilita la compra de roba i la combinació de peces, estalviant-te temps i diners. No necessitaràs seguir totes les tendències, sinó que podràs invertir en peces que saps que t’afavoreixen, que t’encanten i que no quedaran a l’armari oblidades.

Practicitat: Tenir un armari adaptat a les teves necessitats diàries et permetrà estar sempre preparat per a qualsevol situació, ja sigui una reunió de treball, una sortida informal amb amics o una ocasió especial.

Reducció de l’estrès: Un armari ben organitzat i amb peces que t’agraden et facilitarà la tasca de vestir-te cada matí, reduint l’estrès i el temps que dediques a decidir què posar-te.

Versatilitat: Invertir en peces bàsiques i versàtils que puguin combinar-se de diverses maneres t’ajudarà a crear múltiples looks amb menys roba, maximitzant així el teu armari i fent-lo totalment funcional.

Per tant, definir el teu estil personal i tenir un armari adequat i funcional en el teu dia a dia, no només et farà sentir més segur i còmode, sinó que també simplificarà la teva vida quotidiana.

Invertir temps en conèixer-te a tu mateix és un procés fonamental per projectar una imatge que sigui única, una imatge que et representi.

Una imatge coherent, personal i treballada et dona AUTENTICITAT.