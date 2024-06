Consells per prevenir els fongs als peus

La combinació d’altes temperatures i humitat crea un ambient ideal perquè els fongs prosperin i afectin la nostra salut podal

L’estiu és una temporada plena d’activitats a l’aire lliure, des de caminades a la platja fins a refrescants capbussons en la piscina. No obstant això, també és una època propícia per al desenvolupament d’infeccions fúngiques als nostres peus.

En aquest article, t’oferim consells pràctics per a prevenir els fongs als peus durant l’estiu. Seguint aquestes recomanacions d’higiene i cura, podràs gaudir plenament de totes les teves activitats estivals, sabent que els teus peus estan saludables.

Mantingues els peus nets i secs: Renta els teus peus amb aigua tèbia i sabó diàriament, assegurant-te d’assecar-los per complet, especialment entre els dits, on la humitat pot afavorir el creixement de fongs.

Utilitza calçat transpirable: Opta per sandàlies, sabates obertes o de materials que permetin la circulació d’aire al voltant dels teus peus. Evita les sabates tancades i ajustades durant llargs períodes, ja que poden provocar sudoració excessiva.

Canvia de mitjons amb freqüència: Utilitza mitjons fets de materials que absorbeixin la humitat, com el cotó o el lli, i canvia’ls almenys una vegada al dia si els teus peus suen molt.

Evita caminar descalç en àrees públiques: Protegeix els teus peus usant xancletes o sandàlies en caminar en llocs com a piscines, dutxes públiques, vestidors i gimnasos, on els fongs poden ser presents.

Utilitza pólvores antifúngiques: Aplica pólvores antifúngiques als teus peus i dins de les teves sabates per a mantenir-los secs i prevenir el creixement de fongs.

Tria calçat adequat per a la platja i piscines: Usa sabates resistents a l’aigua, com a xancletes o sandàlies de piscina, en caminar a la platja, al voltant de la piscina i en àrees humides per a evitar l’exposició directa a possibles fongs.

No comparteixis objectes personals relacionats amb el calçat: Evita compartir mitjons, sabates o sandàlies amb altres persones, ja que això pot transmetre infeccions fúngiques.

Assegura’t que els teus peus estiguin completament secs abans de posar-te sabates: Si els teus peus estan humits després de nedar o dutxar-te, assegura’t d’assecar-los per complet abans de posar mitjons i sabates.

Mantingues les teves ungles netes i tallades: Neteja les teves ungles regularment i talla-les en línia recta per a reduir el risc que s’acumulin brutícia i humitat sota elles, la qual cosa pot facilitar el creixement de fongs.

Consulta a un professional sanitari: Si sospites que tens una infecció fúngica als peus o si notes canvis inusuals en les teves ungles o pell, busca atenció mèdica per a un diagnòstic i tractament adequats.

Quins símptomes causen els fongs als peus?

Encara que sempre pensem en el peu d’atleta, hi ha diverses presentacions per als fongs als peus.

Tinea pedis intertriginosa o «peu d’atleta». És la més comuna. S’identifica perquè causa en els espais interdigitals del peu, es desprèn la pell, té un aspecte humit i macerat, i poden aparèixer fissures. Els espais que estan prop del dit petit són els s’infecten més sovint, ja que els espais més pròxims al primer dit solen ser més oberts i, per tant, estan més secs. Si es deixa estar sense tractament, pot portar a lesions sobreinfectades per bacteris que són més complicades i difícils de tractar, per la qual cosa és millor tractar quan apareixen les primeres molèsties.

Tinea pedis hiperqueratòtica escatosa o «tipus mocassí». És la segona forma més comuna i pot afectar bastant més que els espais entre els dits. Els pacients tenen la planta del peu seca, amb escates blanques, i fins i tot pot haver-hi com un «collaret» blanc al voltant del peu que dóna l’aspecte de mocassí. Pot arribar a ser asimptomàtica, i moltes vegades s’infecta també la mà per contagi.

Tinea pedis vesicular. És una forma que pica i fa mal. Apareixen petites vesícules i vermellor en l’empenya del peu, en el taló o a la base del primer dit.