Les patronals de l’Anoia i el Penedès demanen una “aposta valenta” per evitar convertir-se en “territori-dormitori”

Les patronals Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) i Federació Empresarial del Gran Penedès han elaborat aquesta setmana un manifest conjunt, en ocasió del procés participatiu del Pla Territorial Parcial del Penedès (FEGP), que inclou tota l’Anoia a excepció del nord de la nostra comarca. Les dues entitats expliquen en el manifest què volen i el per què. Dimecres el van fer públic el president de la UEA, Joan Domènech, i la de la FEGP, Neus Lloveras.

Respecte al què volen, ho citen en set punts: Respecte, Equilibri, Sòl pel creixement empresarial, Empreses, Infraestructures, Comunicacions, Tecnologia del Segle XXI i Sostenibilitat.

Entre altres punts demanen que “el procés participatiu del Pla cal que sigui plural i que tingui en compte les diferents realitats del territori”, i al mateix temps “comptar amb una planificació que permeti el desenvolupament de noves àrees, industrials i empresarials pel creixement ordenat, sostenible i respectuós amb l’entorn i l’activitat existent”.

Els empresaris demanen una “aposta decidida” per impulsar l’activitat econòmica en aquest territori, “fortament penalitzat per les darreres crisis, i atraure noves empreses i afavorir el creixement de les existents”. I, per fer-ho, demanen també una aposta “valenta” per a millorar carreteres, xarxa ferroviària, energia i subministraments, àrees industrials, zona agrícola i vitivinícola, entorn rural i d’oci, amb una millora de les comunicacions “tant a nivell de mobilitat de persones i del talent com de mercaderies, i amb la mirada posada en la mobilitat pública, eficient, elèctrica i autònoma del futur”. Finalment insisteixen que cal una “necessària actualització i aposta de les xarxes d’internet, fibra òptica, cobertura mòbil i 5G”.

Delicada situació

Les patronals fan totes aquestes peticions perquè “les nostres comarques viuen una delicada situació en l’àmbit econòmic i social que requereix una aposta valenta”. Un panorama que s’ha agrejat amb la Covid-19, que “ha accentuat deficiències i problemàtiques que, per les crisis anteriors o mancances recurrents, dificulten l’avenç i la competitivitat dels territoris, la seva gent i les seves empreses”. La UEA i la FEGP creuen que totes les estratègies de futur “han de permetre un equilibri ponderat entre activitat, paisatge i residència i un model territorial sostenible i respectuós amb el medi ambient”, però al mateix temps l’elevat atur fa necessària “una aposta pel creixement, la creació de nous llocs de treball de valor afegit que permeti retenir talent i joves”.

Els empresaris afirmen estar “convençuts que podem treballar plegats per un planejament que asseguri tant primera residència per a la població, com llocs de treball dins del territori, així com fomentar la formació per retenir el talent, promovent el dinamisme empresarial i evitant els monocultius sectorials o el convertir-nos en un territori-dormitori”.

Ambdues entitats es posen a disposició “de tots els governs catalans i locals, i agents socials i econòmics, per tal de col·laborar i sumar esforços, en el desenvolupament del Pla territorial del Penedès”, al mateix temps que conviden a adherir-se al manifest.

El podeu llegir sencer en aquest enllaç.