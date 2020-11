Eixarcolant vol fomentar el consum de productes locals per Nadal

Cada cop són més freqüents productes que es venen sota els conceptes d’ecològic, sostenible o natural, i de fet tant a nivell Europeu com als EEUU, en els darrers 5 anys el consum dels productes promocionats amb aquests conceptes s’ha incrementat un 50%.

Però no és or tot allò que brilla. Malauradament molts d’aquests productes no en tenen res ni d’ecològics, ni de sostenibles, ni de naturals, però simplement es “venen” així com a pura estratègia de màrqueting. En són exemples ben reals alguns fruits secs ecològics però vinguts de l’altra punta del món, alguns preparats vegans que empren soja cultivada en zones de selva desforestades, o alguns productes “naturals” que s’anuncien amb imatges d’horts idíl·liques però que en realitat provenen de mars de plàstic. Malauradament, resulta evident que el màrqueting oportunista l’únic que aconsegueix és que ens n’anem cap a casa “enganyats” pensant que amb el nostre consum hem generat unes externalitats positives vers l’entorn quan possiblement estem generant unes externalitats totalment oposades.

Lots sostenibles

Per fer front a aquesta realitat, des del Col·lectiu Eixarcolant, conscients que aquesta crisi també ha de ser un toc d’atenció per reflexionar sobre el model de producció i consum actual, han elaborat dues propostes de lots sostenibles que tenen com a denominador comú que l’origen de les primeres matèries de tots els seus productes és local, podent arribar als noms, cognoms, i coordenades de les finques d’on han sortit.

La primera proposta de lots es caracteritza perquè tots els productes han estat elaborats a partir de primeres matèries obtingudes a la Conca d’Òdena, posant l’accent en que l’important no només és on es fa el formatge o la cervesa, sinó que encara és més important que la llet, o l’ordi a partir del qual s’ha obtingut la malta per fer la cervesa s’hagin produït per part d’agricultors i ramaders locals. Afirmen que “cal que tota la cadena de valor es dugui a terme a nivell local si realment es volen generar externalitats positives en el territori”. És en base aquesta premissa que han creat els “Lots de la Conca d’Òdena”.

La segona proposta de lots és d’abast català, i a més de mantenir la premissa que les primeres matèries de tots els seus productes tinguin origen local per garantir que les externalitats positives en el territori, afegeix com a tret distintiu la utilització de plantes silvestres i varietats tradicionals actualment en desús.

Els organitzadors de la iniciativa afirmen que “aquestes espècies i varietats són imprescindibles per aconseguir que el model agroalimentari esdevingui més sostenible, divers, resilient al canvi climàtic, i que generi noves oportunitats socials i econòmiques vinculades a la producció primària.” D’acord amb aquest raonament han creat els “Lots silvestres”

Des del Col·lectiu Eixarcolant indiquen que “cal tenir molt clar que amb el nostre consum decidim com és el territori que ens envolta i quin és el model de desenvolupament social i econòmic que volem per nosaltres i les generacions futures”, i que “cal no quedar-se en un titular o embolcall bonic, sinó anar al fons i comprovar si la sostenibilitat és real o només una maniobra de màrqueting”.