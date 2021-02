L’Associació dels Polígons dels Plans de la Conca d’Òdena ha posat en marxa una iniciativa per a promoure l’energia verda entre les empreses del territori.

L’eix central del projecte és impulsar l’energia fotovoltaica instal·lant plaques solars a les cobertes de les empreses situades en els polígons que conformen l’Associació, amb l’objectiu de reduir els costos energètics de les empreses i aproximar-se cada vegada més a esdevenir un territori ambientalment eficient. Segons el president de l’Associació, Ramon Felip, “la nostra línia de treball és vetllar per les empreses però també per l’entorn que les envolta i el medi ambient, i això passa per impulsar projectes com l’actual”.

En aquesta aposta per les renovables, l’Associació dels Polígons dels Plans explora totes les vies de finançament actives, i aquí també volen incloure els fons europeus Next Generation UE destinats a energia verda i digitalització. Per Ramon Felip “els nous fons europeus són una oportunitat per a les empreses i des de l’associació esperem que aquests diners puguin arribar a les pimes del nostre territori i fer dels Polígons dels Plans una àrea empresarial més sostenible”.

Des de l’entitat s’afirma que la resposta per part de les empreses davant d’aquest projecte per promoure la fotovoltaica és molt positiva i això “ens motiva per tirar endavant i buscar el màxim finançament possible”.

Per a fer els estudis d’enginyeria i d’instal·lació de les plaques solars en funció dels consums elèctrics de cada empresa, l’Associació compta amb la col·laboració de la l’enginyeria Powen. Així com també amb el suport i l’assessorament constant de la UPIC, Unió de Polígons Industrials de Catalunya.

La iniciativa impulsada per l’Associació dels Polígons dels Plans té el suport dels sis municipis de la Conca d’Òdena: Vilanova del Camí, Òdena, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui, Castellolí i Jorba.

El projecte va en línia amb les darreres accions que s’han dut a terme des de l’Associació sota els lemes “les renovables planten cara a la covid-19” i “compartir per competir, reactivem-nos!”.