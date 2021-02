Jorba ofereix formació a la gent gran perquè es connectin millor amb el mòbil

L’Ajuntament de Jorba, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia i amb la feina d’un grup de voluntaris del municipi, ha engegat el projecte esTIC+aprop. L’objectiu de la iniciativa és promoure el benestar i l’autonomia en la comunicació de les persones majors de 65 anys de Jorba, oferint-los una formació personalitzada perquè puguin utilitzar els telèfons mòbils i tauletes per disminuir la possible soledat, l’aïllament i la manca de comunicació que poden viure després de gairebé un any de pandèmia de Covid-19.

Entre el mes de desembre de 2020 i aquest mes de gener, un grup de voluntaris ha trucat i visitat les 116 persones majors de 65 anys censades al municipi. D’una banda, ha servit per demanar-los com es troben, quines necessitats tenen i conversar amb ells, i de l’altra, saber quins interessos i motivacions voldrien que cobrís el projecte esTIC+aprop. Les 25 persones grans que finalment participen del projecte han demanat aprendre com registrar-se al Canal Salut i conèixer-ne el funcionament, aprendre les possibilitats de WhatsApp, saber com fer vídeotrucades per poder veure els familiars, com gestionar les fotografies als dispositius, i com fer cerques segures a Google.

Després de recollir aquesta informació, aquesta setmana han començat les formacions en una sala de l’Ajuntament, higienitzada i ventilada, i seguint tots els protocols establerts. Persones voluntàries s’han preparat per poder impartir aquestes formacions, a les quals l’Ajuntament de Jorba els agraeix la motivació, l’interès i el temps que dediquen al projecte. Els participants es divideixen en grups reduïts de dos o tres en funció d’allò que han demanat poder aprendre. Després de cada sessió reben un document detallat, pas a pas i amb imatges, d’allò que hi han après, perquè puguin posar-ho en pràctica a casa.

L’Ajuntament de Jorba vol que aquest projecte aporti als participants coneixements i seguretat a l’hora d’utilitzar el mòbil i internet, que augmenti les seves comunicacions amb la família per reduir-ne la solitud, que en millori l’autonomia en les gestions de la vida diària, els permeti compartir aquest temps de formació amb altres persones de forma segura tot trencant l’aïllament, i, sobretot, que doni resposta i suport a les seves necessitats individuals.

Les converses amb la gent gran del municipi també han permès saber que el 59% d’ells tenen accés a internet i disposen d’un telèfon intel·ligent, que un de cada quatre utilitza un mòbil bàsic, i que un 14% no en té de cap tipus. L’Ajuntament està treballant per oferir una solució a les dues persones que no disposen de telèfon intel·ligent i els agradaria tenir-ne un.

A banda de Jorba, el Consell Comarcal, a través del Consell de la Gent Gran de l’Anoia, ha col·laborat amb diversos ajuntaments del territori per engegar aquesta tardor la iniciativa esTIC+aprop, en el marc del programa de Xarxa de Suport al Voluntariat de l’Anoia.