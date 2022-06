L’assemblea de Pro Vegueria Penedès aposta per un ens que representi a la ciutadania

El dimecres 22 de juny va tenir lloc l’assemblea general ordinària de l’associació Pro Vegueria Penedès, en la qual van participar vora una trentena de membres provinents de les quatre comarques de la Vegueria.

Complertes les formalitats habituals (aprovació de l’acta de l’assemblea 2021 i dels comptes, així com del pressupost 2022), el president Jordi Cuyàs va fer un resum de l’activitat de l’associació durant la darrera anyada en el qual va destacar els quatre debats sobre el desplegament de la Vegueria i el Pla Territorial del Penedès que van tenir lloc a les quatre capitals penedesenques entre octubre del 2021 i gener del 2022. En general s’han constatat avenços importants, però encara molt per sota no tan sols de les expectatives, sinó d’allò mateix que els textos legals aprovats pel Parlament havien determinat. Va destacar moviments importants des del món metropolità per potenciar la Vegueria de Barcelona, cosa que de retruc posaria en valor el paper de les altres set.

Per al debat, introduït per Fèlix Simon, s’havien presentat prèviament diverses opcions per redefinir el paper de l’associació en el moment actual de la Vegueria. Es va anar fent palesa la necessitat que des de la societat penedesenca s’impulsi el compliment de tot allò que resta pendent. En efecte: es valora la tasca de l’actual Delegat del Govern a la Vegueria, és a dir, la part que funciona de dalt a baix en la relació govern – territori; en canvi es troba a faltar algun ens que sigui la veu de la ciutadania, un interlocutor potent de baix cap a dalt: dins de les diverses opcions, la que sembla més viable és la creació d’un ens d’àmplia representativitat, amb presència del món empresarial, sindical, cultural, social, etc., del qual l’actual associació en podria ser dinamitzador, si més no en una fase inicial.

Atesa la complexitat d’aquest objectiu, es va veure necessari seguir debatent per arribar a una proposta satisfactòria que s’anirà perfilant des del secretariat de l‘associació i amb una nova assemblea de caràcter extraordinari que tindria lloc a la tardor.

L’assemblea es va celebrar a les Caves Oriol Rossell de Sant Marçal, amb una magnífica acollida per part de la propietat, que va incloure la degustació dels excel·lents productes de la casa.