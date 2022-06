L’Hospital sorteja un vol en globus entre les persones que facin un donatiu per a l’àrea oncològica

L’Hospital Universitari d’Igualada sorteja un vol en globus aerostàtic entre totes les persones que facin un donatiu per a la reforma de l’Hospital de Dia Oncològic d’Igualada. Aquesta acció, s’emmarca en la campanya de mecenatge “La seva lluita és la nostra lluita. Entre tots millorem l’Hospital de Dia Oncològic”, amb la que l’Hospital igualadí busca el suport d’empreses i ciutadania per recaptar fons per la millora d’aquest equipament. Ara, aprofitant la celebració de l’European Balloon Festival del 7 al 10 de juliol a Igualada, l’Hospital d’Igualada vol donar un impuls a les recaptacions sortejant un vol, que el guanyador/a podrà gaudir el diumenge dia 10 de juliol, coincidint amb el festival de globus.

Per participar-hi només cal fer un donatiu igual o superior a 10 euros fins el 30 de juny, a través de la web www.eslanostralluita.cat. El dia 5 de juliol l’Hospital Universitari d’Igualada farà el sorteig i es posarà en contacte amb la persona guanyadora a través de les dades de contacte que hagi facilitat al formulari de donacions.

L’Hospital fa una crida a la ciutadania a participar en aquesta iniciativa, una oportunitat de col·laborar en una causa solidaria que permetrà fer més confortable i amb més intimitat per a pacients i familiars l’Hospital de Dia Oncològic d’Igualada i, alhora, optar a viure l’experiència de volar en globus, en un escenari únic com és l’European Balloon Festival i els prop de 50 globus que sobrevolen la ciutat simultàniament.

“La seva lluita és la nostra lluita”, la campanya de mecenatge per recaptar fons

El dia 1 de març el Consorci Sanitari de l’Anoia va donar el tret de sortida a la campanya de mecenatge per reformar l’Hospital de dia Oncològic. Sota el lema “La seva lluita és la nostra lluita” es fa una crida a empreses, ciutadania i teixit cultural, esportiu i associatiu de les comarques de l’Anoia, la Conca de Barberà i la Segarra –àrea d’influència del centre– a col·laborar per fer realitat la transformació d’aquest equipament. L’objectiu és que els malalts de càncer, que han de passar llargues estones fent tractaments, tinguin la intimitat i el confort que necessiten, sense oblidar el compliment dels estàndards hospitalaris. Aquesta reforma tindrà un cost total de prop de 400.000 euros, i contempla tant les obres d’adequació de l’espai com l’adquisició d’equipaments (butaques oncològiques, mobiliari per la sala d’espera…).

Cada any s’atenen més de 250 pacients oncològics en aquest Hospital de dia, on es duen a terme tractaments com ara la quimioteràpia. La principal reivindicació dels malalts, que van participar en la concepció del projecte a través d’un grup voluntari, és guanyar intimitat i comoditat durant els tractaments i que l’espai sigui més càlid, amb una estètica que s’allunyi de la sobrietat dels entorns hospitalaris.

Les persones, empreses i entitats que vulguin posar el seu granet de sorra, poden fer una aportació econòmica a través de la web del www.eslanostralluita.cat, mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària. Cada aportació, des de la més petita fins a la més gran, és important per aconseguir una zona de tractaments més amable per als pacients.