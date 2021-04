The Style Outlets ha llançat una iniciativa en tots els seus centres per donar suport i promoure el talent de joves artistes locals. Sota l’eslògan [RE] START YOUR LIFE, The Style Outlets comença la primavera amb l’objectiu de contagiar de positivisme als seus consumidors a través de l’art. Després d’una selecció transversal de diferents estils, la igualadina Núria Toll és la jove artista triada per a expressar i interpretar, amb la seva personalitat i creacions úniques inspirades en la naturalesa, la primavera a Viladecans The Style Outlets amb un enfocament d’optimisme i alegria.



Així, Viladecans The Style Outlets es converteix en el perfecte aparador per a acostar l’art al gran públic permetent gaudir del talent de la dissenyadora, il·lustradora i muralista d’Igualada @nuriatoll. La naturalesa més salvatge, però també la més delicada, representada per la flora i la fauna autòctones del Baix Llobregat, així com les palmeres tan característiques del patrimoni natural de Barcelona i del propi centre outlet, protagonitza les seves creacions que envaeixen físicament i digitalment els espais del centre amb dissenys exclusius, instal·lacions artístiques, live-paintings entre altres. Segons comenta la Núria Toll, “Des del primer moment el que més em va agradar va ser la idea d’acostar l’art a un espai tan quotidià com és un centre comercial. M’encanta ser part d’aquesta iniciativa que comença pel suport a l’art i continuarà amb activitats que repercuteixen positivament en la nostra comunitat, i promouen la sostenibilitat i el respecte al medi ambient”.

Núria Toll

Dissenyadora gràfica de professió i inquieta per naturalesa, sempre s’ha interessat per l’art i tot el que l’envolta. Però no és fins al 2014 quan abandona les seves petites llibretes d’il·lustració per a passar al gran format i a l’esprai, una nova tècnica que li ha permès experimentar amb la geometria, el color i la tipografia, sense deixar de costat la sensibilitat i la innocència. La Núria ha creat un llenguatge i un estil personal que es reflecteix en totes les seves obres, que es caracteritza per les línies rectes. La seva formació en disseny ha possibilitat que el seu llenguatge visual sigui molt gràfic, i li ha permès incorporar la tipografia jugant amb textos i missatges. Actualment viu a Barcelona.