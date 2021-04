“Reduir el consum de carn a escala mediambiental és molt més sostenible”

Entrevista a Ariadna Parés, nutricionista especialitzada en alimentació

vegana i vegetariana

Cada vegada són més les persones que trien seguir una dieta basada en plantes, sigui per qüestions de salut o per motius mediambientals i d’activisme. Hem parlat amb l’Ariadna Parés, nutricionista a l’equip de Myrealfood i especialitzada en alimentació vegana i vegetariana per resoldre els dubtes més comuns.

Ser vegà o vegetarià. Una dieta o un estil de vida?

Crec que poden ser les dues coses. Vegetarianisme crec que bàsicament és per alimentació perquè ho entenc com a ovolacto, és a dir, inclou també el consum de làctics i d’ous. Veganisme crec que sí que pot haver-hi gent que ho porti a l’alimentació, però en general hi ha més tendència a què també sigui un estil de vida.

El seguiment d’aquestes dietes varia molt segons l’edat?

El percentatge més gran de persones que porten una alimentació basada en plantes és entre 18 i 35 anys. Que una persona adulta s’hi posi no és gaire comú.

Hi ha gent que opta per aquestes dietes amb l’objectiu de perdre pes? Si és així, pot derivar a un Trastorn de la Conducta Alimentària (TCA)?

Al final, desenvolupar un TCA depèn de molts factors, no és alguna cosa que escullis. Hi ha molta gent que pensa que és una tonteria i no. No vull parlar malament d’aquestes dietes perquè jo hi estic molt a favor, però per exemple amb el veganisme hi ha certs tipus d’aliments que restringeixes per motius d’ètica, però també hi ha persones que consideren que és més saludable o que d’aquesta manera consumiran menys calories. A vegades sense saber-ho comencen a restringir perquè no saben massa com portar-ho i això pot ser que estigui sent motivat per un TCA.

Creus que és fàcil ser-ho actualment? És a dir, creus que tenim més recursos per poder seguir aquest tipus de dietes?

Crec que sí, al final no tens per què dependre de segons quins productes o aliments per portar una alimentació vegana o vegetariana, però sí que és veritat que facilita les coses. Per exemple, derivats de soja com el tofu, el tempeh, l’heura… Faciliten més la varietat de l’alimentació i també crec que cada vegada són productes més accessibles. Avui en dia, a pràcticament tots els supermercats ho pots trobar. Fa uns anys havies d’anar a l’herboristeria de vés a saber on per trobar tofu.

Tothom pot seguir una dieta vegetariana o vegana?

En general sí, sempre que estigui ben planificada. Hi ha un estudi de l’American Dietetic Association que diu que les dietes vegetarianes que estan ben planificades són adequades i saludables per tothom, qualsevol grup d’edat. Jo personalment, com a nutricionista, sí que considero que hi ha algunes condicions on més que no es pugui, pot ser més complicat. Per exemple, problemes digestius com cron, colitis o hipotiroïdisme on es recomana molt reduir el consum de soja, llegums…

Hi ha molts articles que parlen sobre els riscs i la irresponsabilitat que suposa estar embarassada i ser vegana o vegetariana. És cert que hi ha riscs per la salut de la mare i el nounat?

Es pot seguir aquestes dietes estant embarassada, s’ha de planificar com sempre. Amb l’embaràs augmenta la necessitat energètica, és a dir, el consum calòric. S’ha de planificar bé l’alimentació i suplementar quan fa falta, però serà una suplementació que probablement una persona omnívora també necessiti. És possible, no hi ha d’haver risc.

Què és la vitamina B12? On la podem trobar?

És una vitamina hidrosoluble d’origen bacterià. La gent es pensa que la porten els animals amb el consum de carn i peix, però són els animals que consumeixen els bacteris que portent aquesta vitamina a través de les plantes que mengen o l’aigua del mar. Avui en dia com que tot està tan higienitzat per evitar malalties, no es troba aquest bacteri o vitamina tan fàcilment a les plantes que mengen els animals, a l’aigua del mar encara sí. Llavors també es suplementa als animals i les persones que consumeixen carn i peix realment també s’està suplementant a través dels animals.

De fet, es diu que si consumeixes molt producte ecològic, que a vegades no se suplementen tant, doncs s’ha de vigilar perquè potser estàs consumint menys B12 de la que et penses.

És una vitamina que participa en moltes reaccions del nostre cos i dues de les seves funcions més importants són la formació de globus vermells de la sang i també en l’àmbit del sistema nerviós central neuronal, la formació de les baines de melanina que recobreixen les neurones. Per tant, és molt important a nivells de funcions neuronals i per a la formació de globus vermells.

Si hi ha dèficit pot haver-hi tant anèmia com problemes neurològics. Si s’arriba a aquest punt, és perquè hi ha un dèficit força gran i de força temps i és perillós perquè hi poden haver seqüeles a nivell motor o problemes de neurodeficiència.

Les grans empreses i multinacionals no han tardat a desenvolupar productes ultraprocessats vegans o vegetarians. Com podem evitar que la gent caigui en aquestes “trampes”?

Sí que és veritat que sembla a ser que els majors consumidors d’aquests productes no són vegans i vegetarians. Jo et diria que si no ho saps fer pel teu compte, s’hauria d’anar a un nutricionista que t’expliqui bé quines són les bones fonts de proteïna vegetal o, si vols una hamburguesa, com fer-te-la tu a casa.

La gent també ha de saber que no perquè sigui vegà és més saludable. S’han de mirar sempre els ingredients. Com menys coses a les etiquetes millor.

Creus que en un futur hi haurà molta més conscienciació al respecte?

Jo crec que sí, pel mateix que dèiem, cada cop és més comú i sí que ara és més entre els joves, però s’aniran fent grans. A més a més, cada cop és més fàcil i accessible. Al final també amb el tema del canvi climàtic està bastant clar que s’ha de fer alguna cosa: la indústria càrnia contamina molt. Portar una alimentació basada en plantes, o almenys reduir el consum de carn (coneixem el flexitarianisme que alguns dies es consumeix carn o peix, però majoritàriament no) a escala mediambiental, és molt més sostenible.