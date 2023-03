L’Anoia serà protagonista aquest dissabte del pas de la Volta a Catalunya

Com ja és tradicional per aquestes dates, arriba una nova edició de la llegendària Volta Ciclista a Catalunya, que enguany serà la 102a edició.

Igual que a l’any passat, la població marítima de Sant Feliu de Guíxols va donar dilluns el tret de sortida i al llarg de set etapes transcorrerà per les carreteres del nostre país amb l’arribada final a Barcelona el diumenge dia 26 de març.

Serà demà dissabte quan l’Anoia tindrà un fort protagonisme amb motiu de la sisena i penúltima etapa amb sortida a Martorell i arribada a Molins de Rei.

El recorregut passarà per carreteres de més d’una desena de poblacions anoienques, començant per Masquefa i sent La Llacuna la darrera població de la comarca. Per tant, els corredors circularan per les nostres carreteres entre l’1 del migdia i fins a les 3 de la tarda, aproximadament.

En total son 25 els equips participants, els 18 de la UCI World més set equips invitats. Entre els corredors hi ha l’actual campió del món el belga Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Richard Carapaz així com guanyadors del Tour de França, Egan Bernal i Geraint Thomas.

Després del Tour de França i Giro d’Itàlia, la Volta a Catalunya és la tercera prova més antiga a nivell internacional, amb lo que la repercussió mediàtica és impressionant, doncs les imatges arribaran a 190 països a través de grans operadors d’arreu del mon. A Catalunya, cada dia es pot seguir dues hores en directe per Esport3, i també per Teledeporte i Eurosport.