L’Anoia acull una setantena de representants de les sis destinacions del projecte Med Pearls

Amb motiu del Med Pearls Bridge Event, els dies, 3, 4 i 5 de març, Catalunya va acollir una setantena d’empreses i membres provinents dels sis països que formen part del projecte, per tal de dur a terme diferents jornades de treball i visites a alguna de les zones catalanes que han estat escollides per realitzar les proves pilot.

L’eix central d’aquesta trobada, organitzada per l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya com a líder del projecte, ha estat la incorporació de la digitalització i les TIC al sector turístic que, al mateix temps, és també un element estratègic per al desenvolupament d’un nou model turístic a Catalunya.

Entre les diferents accions, l’Anoia va acollir dues jornades, la del dijous, 3 de març, amb unes sessions de treball a Can Bonastre de Masquefa, i una altra el divendres, 4 de març, a les Caves Bohigas d’Òdena, on va tenir lloc la taula rodona Tourism & Metavers: a threat or an opportunity?, que va comptar amb ponents com la Head Destination de Mabrian, Sonia Huerta, la CEO de Liviar, Barbara Prodinger, el cofundador de Multiversial, Carlos Molina, i el professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Pierre Bourdin. Al llarg dels dos dies també van poder realitzar algunes visites al territori, entre altres indrets a la Tossa de Montbui.

El conseller de Turisme del Consell Comarcal, Dani Gutiérrez, agraeix a l’Agència Catalana de Turisme haver escollit l’Anoia per realitzar una part d’aquest esdeveniment, refermant així l’aposta del Consell per una comarca slow i afegeix que “a partir d’ara comença una nova fase del projecte Med Pearls, gràcies a la contractació de les agencies turístiques que crearan productes i comercialitzaran les experiències slow i sostenibles a la nostra comarca”.

El projecte Med Pearls, que promou l’Slow Tourism a l’Anoia, les Garrigues i la Ribera d’Ebre de la mà l’Agència Catalana de Turisme, té com a objectiu crear 26 productes turístics, repartits en 13 àrees pilot de diversos països de la Mediterrània: Catalunya, Egipte, Italià, Jordània, Grècia i Palestina. Un cop creats, s’oferiran ajuts a startups locals i emprenedors perquè desenvolupin solucions TIC incorporables a aquests nous productes turístics. I, a més, un total de 6 agències de viatges de les comarques de l’Anoia, les Garrigues i la Ribera d’Ebre rebran finançament per a desenvolupar productes que responguin a la filosofia de l’Slow Tourism.

A través d’aquest projecte, Catalunya vol esdevenir un referent en Slow Tourism, una tipologia de turisme responsable i sostenible que posa èmfasi en promoure i involucrar les economies locals per tal de donar a conèixer experiències turístiques culturals i naturals, tot respectant els llocs visitats.

Amb aquest projecte es vol posicionar internacionalment la Mediterrània com una destinació de qualitat i excel·lència per a l’Slow Tourism i les 26 experiències que es creïn es comercialitzaran sota la marca paraigües Breathing Land.